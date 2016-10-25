Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak, 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu’nda, Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) yapılanmasına ilişkin komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. Kışanak, “12 Eylül askeri darbe döneminin en ağır işkencelerini görmüş bir darbe mağduruyum. Darbenin ne demek olduğunu, askeri bir darbede o koşullarda yaşamanın ,onun yaşatacağı sıkıntıların ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş birisiyim. Her türlü darbeye karşı çok net bir duruşum olduğunu ve bu darbelere karşı mücadele etmenin bir insanlık görevi olduğunu hatırlatmak isterim” diyerek sözlerine başladı.

“Ekrem Dumanlı ile yaptığım görüşme gizli saklı bir görüşme değildir”

FETÖ’nün barış sürecine zarar verdiğine dikkat çeken Kışanak, Komisyon Başkanı Reşat Petek’in, “Ekrem Dumanlı ile yaptığınız görüşmede neler konuşuldu ve bu görüşmeye kimler katıldı? FETÖ’nün yazarları daha sonra seçimlerde HDP’ye destek açıklamaları yaptı. Bu değişimi ne ile izah edersiniz?” sorusu üzerine şu cevabı verdi:

“Ekrem Dumanlı ile yaptığım görüşme gizli saklı bir görüşme değildi. Gizli saklı ihtimali olmayan bir görüşmeydi çünkü en az 15-20 kişinin olduğu bir ortamda gizli bir görüşme yapılamaz. Bu görüşme dışında FETÖ yapısının herhangi bir kişisiyle selam alıp vermişliğim yoktur. Her zaman nerede durabileceğimi bilen bir insanım. Ben Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir gazeteciyim. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak o kadar çok insanı mecburen misafir etmek zorunda kaldım ki. Bu senin özel evin değil.”

“Ben o gün kurum dışındaydım. Dışarıda programlarım vardı. Özel kalemi ve basını aramışlar. Ben de programın yoğun olduğunu ve bu görüşmeyi yapamayacağımı söyledim" diyen Kışanak, "Başkan programınız kaçta bitiyor diye sordular ve bende 12.30 gibi kuruma dönerim dedim. Onlarda 12.30 gibi çıkıp gelmişler. Arka kapı diye, gizli bir görüşme diye söz konusu bir şey değildir. Belediyemizin 2 tane giriş kapısı vardır. Bunlardan biri personel kapısı diğeri de protokol girişidir. Belediyemizin gizli saklı bir giriş kapısı yoktur. Sır bir görüşme değildir. Bizim için kıymetsiz bir görüşme olduğu için haberini yapmadık. Onlar için kıymetliymiş ki bir gün sonra gazetede haberini yapmışlar. Görüşmeden bir gün sonra zaman gazetesinde ‘Kışanak’a nezaket ziyareti’ diye fotoğrafı ile birlikte haber yapmışlar. Bunu bir hafta sonra hükümete yakın medya organı keşfetmiş ve bunun üzerinden bir algı operasyonu yapılmaya başlandı. FETÖ, cemaat veya bu yapı ile uzaktan yakından bir ilişkisi olmayan, selam dahi vermemiş bir insan üzerinden bu algıyı yaratmak isterseniz sokakta herkes size güler” ifadelerini kullandı.

“Ekrem Dumanlı’ya, ‘barış sürecini sekteye uğrattınız’ dedim”

“Ekrem Dumanlı’ya KCK operasyonlarında barış sürecine darbe vurulmasında gazeteniz çok önemli bir rol oynadı diye sordunuz mu?” sorusunu ise Kışanak, “Aynen söyledim yüzüne. Topu topu 15 dakika kaldı belediyemizde. Bir çay içip gittiler. Belediyemizden başka insanlarda vardı. Ben o süre içerisinde kendisine aynen bunları söyledim. ‘Siz, KCK operasyonlarını destekleyen yayınlarınız ile bizi itham eden, bizi suçlayan yayınlarınız ile barış sürecini sekteye uğrattınız, bunun önünü kestiniz’ diye kendilerine söyledim. Bunun üzerine Dumanlı, ‘Hükümet bizi kandırdı’ dedi. Ekrem Dumanlı’nın yanında kimlerin olduğunu ismen bilmiyorum. Zaman gazetesinde yayınlanan fotoğrafta kimlerin olduğu var” dedi.

"15 Temmuz ve devamı günlerde PKK terör örgütü eylemlerine ara verdi. Bunu nasıl izah edersiniz?" sorusu üzerine Kışanak, “Böyle bir soruyu sorduğunuz için ben esefle karşılıyorum. Burada benim de mensubu olduğum siyasi partiyi bu şekilde itham edemezsiniz. Bu konuyu komisyonunuz çok öğrenmek istiyorsa, muhataplarını çağırıp kendileri ile buradan görüşebilir. Ben PKK’nın hangi saik ile eylemlerine ara verdiğini bilemem” ifadelerini kullandı.

İlker Turak

