Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, gülüş tasarımı hakkında bilgi vererek, "Biliyorsunuz insanlar artık her şeyi acele her şeyi çabuk güzeli hemen istiyor insanlar. O yüzden bilgisayar desteği diş hekimliğine çok büyük fayda ve yardım sağlıyor. Öncelikle kişiye yapılacak gülüş tasarımı belirleniyor. Bu gülüş tasarımında ya lamineler ile olabiliyor. Lamine diş dediğimiz dişin ön yüzüne yapışan ince porselen yaprakçıklar veya kişinin daha önce yaptırmış olduğu kaplamalar vardır, içinde metal desteği vardır. Bu metal destekli kaplamaları, metal desteksiz kaplamalar ile değiştirmek isteyebilir" dedi.

Diş Hekiminin öncelikle vakayı tanımladığını kaydeden Kışlaoğlu, "Ağız içinde hazırlıkları yapıyor. Ya lamine hazırlığı ya da eski kaplamaların çıkartılması gibi. Daha sonra bu hazırlıklar yapıldıktan sonra ağız özel 3 boyutlu tarayıcı ile taranıyor. Ağızın 3 boyutlu görüntüsü bilgisayara aktarılıyor. Bilgisayarda hekim hastanın gülüş tasarımını yapıyor. Estetik gülüş tasarımını yaptıktan sonra özel makina yardımı ile var olan hazır porselen bloklardan makina kazıyarak dişi üretiyor" ifadelerini kullandı.

Bir tane dişin üretilmesinin 30 dakika zaman aldığını ifade eden Kışlaoğlu, "Hazırlanan bu dişler hasta ağzında deneniyor. Hekim ile hasta gülüş tasarımını beğendikten sonra dişler hastanın dişlerine yapıştırılıyor. Bu sistem ile kişi bir günde özlediği gülüşe kavuşmuş oluyor. Sabah hekimin kliniğine girip akşam güzel bir gülüş ile klinikten çıkabiliyor" şeklinde konuştu.