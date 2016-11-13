Güzel gülüşün yüzdeki en önemli gençlik göstergesi olduğunu belirten Diş Hekimi Metin Ayan, “Estetik diş hekimliğinin odak noktası gülüştür. Gülüş tasarımı dediğimiz olgu aslında sadece dişleri tasarlamaktan ibaret değildir. Gülüş tasarımında asıl maksat en güzel gülüşü yakalamaktır. En güzel gülüşü yakalamak içinse, yüz şekli, ten rengi, cinsiyet, yaş, saç rengi ve uzunluğu ile kişinin toplumdaki sosyal statüsü gibi karakteristik özellikleri göz önüne alınarak planlama yapılır“ şeklinde konuştu.

Metin Ayan, “Dişlerin mümkün olan en iyi şekilde görünmesini sağlayan estetik diş tedavisinden; diş aralarında boşluklar olan, dişleri çapraşık olan, lekeli dişlere sahip olan, diş rengi sarı ya da kahverengiye dönmüş olan, ağzında eksik diş bulunan, ağzında kırık diş bulunan, kapanış bozukluğu olan şekil uyumsuzluğu gösteren protezlere ve dolgulara sahip kişiler yararlanabilir. Estetik diş tedavisinde temel husus öncelikle hastanın ağız ve diş sağlığı için gerekli tedavileri uygulamak, ardından ideal estetik görünümü yakalamak için tedaviye devam etmektir” dedi.

Arzu edilen güzel gülüşün sağlanması için hasta ve hekimin ortak paydada buluşabilmesinin önemli olduğunu aktaran Metin Ayan, “Karakteristik özellikler ile diş ve diş eti bütünlüğünü içeren unsuları harmanlarken, kişinin beklentilerinin de göz ardı edilmemesi lazım. Ancak diş hekiminin tecrübesi ve yönlendirmesini de hastanın dikkate alması gerekmektedir” diye konuştu.