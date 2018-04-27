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Gümrük kaçağı yavru köpekler ihaleyle satışa çıkarıldı

Edirne’de, gümrük kaçağı yavru köpekler ihaleyle satışa çıkarıldı. 9 yavru köpek için ihaleye katılan 3 kişi, köpek başına 150 ile 500 lira arasında teklif verdi.

Gümrük kaçağı yavru köpekler ihaleyle satışa çıkarıldı

27 Nisan 2018 12:54
Gümrük kaçağı yavru köpekler ihaleyle satışa çıkarıldı - Tıkla İzle

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 4'ü Çin aslanı, 3’ü King Charles, 1’i Terrier ve 1’i Pug olmak üzere 9 yavru köpeğin satışı açık artırma suretiyle gerçekleştirildi.


Kapıkule Gümrük Kapısı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası J-1 bölümünde saat 10.00'da gerçekleştirilen ihaleye 3 kişi katıldı. Teminat bedellerini önceden yatıran şahısların, köpek başına 150 ile 500 lira arasında fiyat verdiği açıklandı. İhale sonuçlarının kurul değerlendirmesi sonrası Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından bildirileceği belirtildi.


Edirne’de yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 9 yavru köpeğe, Meydan Mahallesi Hacı Sofu Sokak'ta ikamet eden Emirhan Kırışık isimli genç bakıyor. Kırışık, gönüllü olarak yakalanan 9 yavru köpeğe baktığını söyledi.

İhalenin gözdesi 'Pug' oldu


İhaleye katılan Serkan Oktay, küçük kızının haberlerde ihaleyi duyduğunu ve kızıyla birlikte köpekleri görmeye gittiklerini belirterek, "Kızım 'Pug' cinsi köpeği almak istedi. Onu çok sevdi. O yüzden ihaleye katıldım" dedi.

 

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