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Gümrük kapılarında yoğunluğu azaltacak uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülkeye giriş ve çıkışlarda kullandığı Polnet Bilgi Sistemi’nde yeni bir yazılım versiyonunu test etmeye başladı.

Gümrük kapılarında yoğunluğu azaltacak uygulama

06 Mayıs 2017 15:41

Atatürk Havalimanında da başlatılan uygulamanın başarılı olması durumunda hem yolcular kısa sürede pasaport kontrolünden geçecek hem de polis yolcu hakkında daha kapsamlı bilgiye sahip olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polnet Bilgi Sistemleri’nde zaman zaman yaşanan geçici arıza ve yavaşlamalar nedeniyle gümrük noktalarında uzayan kuyrukları çözmek için harekete geçti. Pasaport polisi ve yolcuların zor durumda kalmamaları için sınır kapılarındaki pasaport sistemlerinde yeni bir yazılım sistemi test edilmeye başlandı. Atatürk Havalimanında da test edilmeye başlanan yeni yazılım sayesinde birçok kurumdan bilgi akışı, ülkeye giriş çıkış işlemi yapan pasaport polisine sağlanmış olacak.

YENİ ÖNLEMLE YOĞUNLUK AZALACAK

Gümrükteki işlemler sırasında daha kapsamlı bir sorgu çok kısa sürede yapacağı için yolcunun geçiş süresi de kısalacak. Bununla birlikte olası yoğunluğun da azalması sağlanacak.

Yaz tarifesi nedeniyle havayollarının sefer sayılarını arttırması Atatürk Havalimanında da zaman zaman yoğunluğa yol açıyor. Hafta sonu tatili için yurt dışı uçuşlardaki talep artışı, pasaport bankoların tümünün polis ile dolmasına rağmen kuyruk oluşturdu. Görevli polisinin aldığı önlemler sayesinde kuyruk kısa sürede eridi.

(Ferhat Yasak/İHA)


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