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Gümrük kapısında ucu gözükmeyen tır kuyruğu

Yunanistan sınırındaki Edirne’nin Avrupa’ya açılan kapı olan İpsala Gümrük Kapısında yaklaşık 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Gümrük kapısında ucu gözükmeyen tır kuyruğu

05 Mart 2018 14:57
Gümrük kapısında ucu gözükmeyen tır kuyruğu - Tıkla İzle

Yunanistan Kipi Sınır Kapısı’nın iş yavaşlatması dolayısıyla Cuma akşam saatlerinde başlayan tır kuyruğu haftanın ilk günü artarak İpsala’ya bağlı Esetçe Beldesi’ne kadar uzandı. Cuma gecesinden bu yana uzayan tır kuyruğu sebebiyle bekleyen şoförler tepkilerini dile getirdi. Tuvalet ve çeşitli ihtiyaçların karşılanacağı yerlerin olmaması sebebiyle zor şartlar altında Yunanistan’a geçmeyi bekleyen şoförlerinin kuyruk çilesinin ne kadar süreceği bilinmezken, gümrük kapısından sadece yiyecek ve soğuk gıda taşıyan araçların geçişine izin verildiği öğrenildi. 

Turgay Balcı

 

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