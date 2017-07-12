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Gümrük kontrolü yapmak için durdurmaya çalıştığı yolcular Gümrük memuruna saldırdı

Atatürk Havalimanı’nda aldıkları istihbarat nedeniyle yolcuları durdurarak arama yapmak isteyince gümrük memuru İ.S’ye yolcular saldırdı. Gümrük memuru İ.S’ye saldıran M. Sarıçay ve Y. Sarıçay gözaltına alındı.

Gümrük kontrolü yapmak için durdurmaya çalıştığı yolcular Gümrük memuruna saldırdı

12 Temmuz 2017 12:07

Amsterdam’dan İstanbul'a gelen Türk asıllı Hollanda vatandaşı M. Sarıçay ve Y. Sarıçay, Atatürk Havalimanı’nda kendilerini gümrük kontrolü yapmak için kendilerini durdurmak isteyen gümrük memuru İ.S’ye saldırdı.

Olayın ardından Baba M.Sarıçay, Anne Y.Sarıçay ve çocukları M. Sarıcay ile Y. Sarıçay gözaltına alındı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde meydana gelen olay şu şekilde gelişti: Hollanda'dan gelen Sarıçay ailesi pasaport kontrolünün ardından havalimanından çıkmak için gümrük memurlarının bulunduğu alana doğru ilerlemeye başladı.

Bu sırada aldıkları bir istihbarat nedeniyle kaçakçılık uygulaması yapan gümrük ekipleri Sarıçay ailesini durdurarak valizlerini ramak istedi. Gümrük memuru İ.S kimliğini göstererek Sarıçay ailesinin arama yapılmak üzere kendisiyle gelmesini istedi. Gümrük memuru İ.S’nin tüm ısrarlarına rağmen durmak istemeyen ve çocuklarını göndermek isteyen anne Y. Sarıcay, dengesini kaybederek yere düştü. Annelerinin Gümrük memuru İ.S tarafından yere düşürürlüğünü düşünen M. Sarıçay ve Y. Sarıçay geri dönerek gümrük memuruna saldırdı. Kısa bir arbedenin ardından olay yerine gelen polis ve gümrük memurları Sarıçay ailesini gözaltına aldı. Kendisine saldıran Sarıçay ailesinden şikayetçi olan Gümrük memuru İ.S ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Atatürk Havalimanı Gümrük 8Müdürlüğüne götürülen Sarıçay ailesinin ifadesi alındı. İfadelerinin alınmasının ardından Sarıçay ailesi Bakırköy Savcılığına gönderildi.

Tuncer Cengiz
 

Etiketler: Atatürk Havalimanı, gümrük memuru


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