TOBB Türkiye e- Ticaret Sektör Meclisi Toplantısı’nda konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, ”Dünyada ve Türkiye’de e- Ticaret sektörünün hızla büyüdüğünü söyledi. Tüfenkci, “Ticaret günümüzde elektronik ticaret olarak ortaya çıkmaktadır. Bugünün ve yarının dünyasını iyi okumamız ve olup bitenleri iyi analiz etmemiz gerekir. Reel, türel, finansal piyasalar yerine online pazarlama elektronik platformlara sanal alışveriş merkezlerine doğru kayıyor. Artık internet üzerinden hamleler gerçekleştiriliyor. Kamu ve iş dünyası olarak birlikte hareket etmemiz önem arz ediyor. Elektronik ticaret sektörü son 3 yılda ülkemizde ortalama yüzde 50 olarak büyümüştür. Geleneksel pazarlama yerine artık interaktif pazarlamaya doğru bir gidiş var. Firmalar müşterileriyle dijital ortamda buluşuyor ürün ve marka tanıtımları satış işlemleri yine bu mecrada yürüyor, e- Ticaret dünyada önemli olduğu gibi ülkemizde de giderek önem kazanıyor. Katma değeri arttırmak başlı başına bir sistematiğin ürünüdür, e- Ticaret ülkemizin gelişimi açısından çok önemlidir, e- Ticaret ile ticari faaliyetler daha hızlı ve daha rahat yürütülürken maliyetlerde önemli ölçüde azalmaktadır, işletme pazarlarının genişlemesini sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Bankalar arası kart merkezinin internetten yapılan kartlı ödeme işlem tutarı ile ilgili bilgi veren Tüfenkci, “İnternetten yapılan kartlı ödeme işlem tutarı 2015 yılında 55 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ağustos ayına kadar olan süreçte ise bu tutar 45 milyar TL’ye ulaşmış bulunmaktadır, e- Ticaret ilişkin 2018 hedefleri ve öngörüleri de 170 milyar öngörülmektedir 2023 hedefimiz ise bu alanda 350 milyar TL’lik ticaret hacmine sahip olmak Vatandaşlarımızın alışveriş alışkanlıklarının tespitine yönelik herhangi bir bildirim yükümlülüğü kesinlikle getirilmeyecek bu konuda da gerekli hassasiyet gösterilecektir. Ülkemizde internet kullanıcılarını çevrimiçi alışveriş yapmalarının önündeki başlıca engellerinden olan güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderilmesi amacıyla güven damgası sistemi kurulacaktır. Bu sistemle güvenli ve kaliteli hizmet standartları yükseltilecek ve elektronik ticaretin gelişimi sağlanacaktır. Bu sistemde internet sitelerine güven damgası tesis edilecektir. Doğru düzgün yasal e-ticaret yapanlarla korsan olarak yapanlar, piyasayı bozan e-ticaret firmalarını denetlemiş yaptırım uygulamış olacağız” şeklinde konuştu.