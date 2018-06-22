Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: 'Esnaf dostu bir cumhurbaşkanımız var'

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnaflarla bir araya geldi. Havuzbaşında gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Tüfenkci, “Biz esnafın hizmetkarıyız. Sadece Malatya'nın değil, 81 ilin esnafının hizmetkarıyız. İşte TESK'in efsane başkanı Bendevi Palandöken, sorun bir dediğini iki ettiysek söylesin. Esnafın hangi sorununu getirdiyse başımız üstüne dedik, yerine getirebilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. İnşallah 24 Haziran'dan sonrada esnafın getirdiği her konuyu çözmek hükümetlerimizin birinci önceliği olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf dostu bir cumhurbaşkanı olduğunu kaydederek, “Cumhurbaşkanımız bize hep şunu ifade ediyor; ‘Esnaf ekonominin bel kemiğidir’ Faizlerin yüzde 20 olduğu ortamda biz esnafımıza yüzde 4-5'le kredi imkanı sunuyoruz. Malatya'da AK Parti döneminde 67 milyar kredi dağıtılmış. 2018 yılında 78 milyon kredi kullanılmış. Limitleri de yükselttik. Limitleri niye yükselttik? Minibüsçü esnafımız otobüs alırsa 500 bin liraya çıkarttık, esnafımız işyerini alıyorsa bu limiti 500 bin liraya, vadelerini 10 yıla çıkarttık. İşletme kredilerindeki kredi limitlerini 200 bin liraya çıkarttık.

Bunlar önemli rakamlar. Biz iktidara gelemden önce Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu meydanlarda söz vermişti. 'Biz işbaşına gelirsek taksiciye, esnafımıza ÖTV indirimi getireceğiz' dediler. Allah'a hamdolsun getirildi. Hep sizin istediğinizdi, 'Emekli olup da çalışanlardan prim kesmeyin' diyordunuz, 'tamam' dedik ve Allah'a hamdolsun cumhurbaşkanımız, başbakanımız, hükümetimiz sözünü yerine getirdi. Siz dediniz ki 'Gelir vergisinden basit usule geçmek kolay olsun.' 'Peki' dedik, onu da yaptık. İstisna sınırını 9 bin TL'ye çıkarttık. 9 bin TL'nin altında kazanç beyan edenlerden hiç vergi almıyoruz. Önümüzdeki dönem bir şey daha var; Bağ-Kur primleri. İnşallah yeni hükümet bu noktada da gereken adımları atar ve esnafımızı rahatlatacak çalışmaları yapar" ifadelerini kullandı.

Esnaflarla ilgili düzenlemelerin devam edeceğini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Daha önceden teşviklerden 10 kişinin altında çalışanlar faydalanamıyordu. 3 kişi ve daha altında çalıştıran küçük esnafımıza da 'Bir senden bir benden' kampanyası çerçevesinde yeni genç bir arkadaşımızı işbaşı yaptırdığında bir yıllık ücretin altı ayını SSK ve damga vergisi de dahil olmak üzere hükümet tarafından maaşı da karşılanıyor. Hem bir kişiye istihdam sağlansın hem de küçük esnafımız işini büyütsün istiyoruz. Elbette ki bizim zincir mağazalar sorunumuz var. Onunla ilgili de önümüzdeki dönemde zincir mağazalara karşı esnafımızın dezavantajlı konumunu düzeltmek adına düzenleme yapılır" diye konuştu.