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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci’den kınama

İstanbul'daki menfur terör saldırısını kınayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “İstikrarı bozarak insanımızın canına, malına, ticaretine kast edenlere en büyük cevabı polisimize, insanımıza, ekonomimize ve vatanımıza sahip çıkarak vereceğiz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkciden kınama

11 Aralık 2016 15:57

Tüfenkci, İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen ve şu ana kadar 38 polis ve vatandaşın şehit edildiği, onlarca masum vatandaşın da yaralandığı bombalı terör saldırısını kınadı.
“Topyekun mücadelemiz tüm terör örgütlerinin kökü kazınana kadar devam edecektir”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci kınama mesajında, “Dün gece İstanbul Vodafone Arena’da maç çıkışında gerçekleştirilen ve stat önündeki güvenlik güçlerimizi ve masum sivilleri hedef alan menfur saldırıyı lanetle kınıyorum. Terörün hedefi ülkemizin itibarı ve itimadıdır. Panzehiri de metanet ve kardeşlik olacaktır. İstikrarı bozarak insanımızın canına, malına, ticaretine kast edenlere en büyük cevabı polisimize, insanımıza, ekonomimize ve vatanımıza sahip çıkarak vereceğiz. Amacı korkutmak, kaos ortamı yaratmak, birliğimizi ve dirliğimizi bozmak, ülkemizin ilerleyişini engellemek olan bu alçak saldırlar asla amacına ulaşmayacaktır. Devletimiz terörün her türlüsünü bitirecek kudret ve kararlılıktadır. Güvenlik güçlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı hedef alan insanlıktan nasibini almamış bu terör örgütlerine karşı cesaret ve dirayetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Devletimizin metaneti ve milletimizin birliği ile bu hain saldırılara meydanı bırakmayacağız. Topyekun mücadelemiz tüm terör örgütlerinin kökü kazınana kadar devam edecektir. Terör nereden gelirse gelsin biz 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerlemeye, büyümeye devam edecek, demokrasimizi geliştirecek ve hukukumuzu güçlendireceğiz. Herkes bilmelidir ki bizi yolumuzdan kimse alıkoyamayacaktır. Bu tür saldırılar ne devletimizi ne de milletimizi yıldıracak güçte değildir. Korku ve panik yaratmaya odaklı bu saldırılara milletimiz prim vermeyecek, her zamankinden daha fazla kenetlenerek günlük hayatına devam edecektir. Bu saldırıları gerçekleştiren eli kanlı teröristler en kısa zamanda yakalanacak ve hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır. Bu elim saldırıda hayatını kaybederek şehadete ulaşan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci


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