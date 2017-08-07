Gümrük ve Ticaret Bakanlığında atama heyecanı yaşandı. Bakanlığın taşra teşkilatında çalışacak 589 personelin görev yerleri Bakanlığın Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Kura töreninde bir konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, “Bu ülkenin sınırları, kapıları size emanet” diyerek göreve başlayacak memurlara tavsiyelerde bulundu.

Çiftci, “Sizler pek çok elemeden geçtiniz, hayatınız boyunca iyi eğitim aldınız. Asıl hayatınız ve asıl çalışmanız şimdi başlıyor. Aldığınız eğitimin hakkını verin; anne-babalarınızın, bu milletin size verdiği emeğin karşılığını verme zamanı geldi. Kura çekiminin ardından görev yerlerinize gidecek ve inanıyorum ki üstlendiğiniz o kutsal emanetin hakkını en iyi şekilde vereceksiniz. Bu ülkenin sınırları, kapıları size emanettir. Göreviniz kutsaldır. Bu millete hizmet etmek için bu görevlere seçildiğinizi her daim hatırınızda tutmanızı istiyorum. Sorunlara takılıp kalmak yerine, çözümün bir parçası olmak için mücadele edin. Şikâyet etmek, seyirci olmak yerine, aktif olarak söz sahibi olun” ifadelerini kullandı.

Çiftci, göreve başlayacak memurların milletin temsilcisi olacağının altını çizerek şunları kaydetti:

“Sizler yurt dışından ülkemize gelenlerin ilk karşılaştığı kişiler olacaksınız. Dolayısıyla bizleri, milletimiz sizler temsil edeceksiniz. Davranışlarınızla, konuşmanızla, kıyafetinizle, ülkemizi temsil ettiğinizi her an hatırınızda tutun. Sizlerin de huzur içinde çalışmanız, mutlu olmanız bizim için çok önemli. Sizin hep daha iyi şartlarda çalışmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Göremediğimiz, yetişemediğimiz yerler olabilir, bunları bize iletin. Sizlerle Bakanlığımızın ve ülkemizin daha da güçleneceğine inanıyorum. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek adına çıktığınız bu yolda hepinize başarılar diliyorum.”

Bakan Yardımcısı Çiftci konuşmasının ardından Müsteşar Yardımcıları İsmail Yücel, Sezai Uçarmak ve Remzi Akçin ile birlikte butona bastı elektronik ortamda atama işlemini başlattı.

Salonda atanacağı yeri heyecanla bekleyen memurların yanı sıra aileler de yer aldı. Aileler de atama sevinci yaşayan yakınının sevincine, heyecanına ortak oldu. Ekranda ismini ve atandığı yere görenler, sevinç gözyaşları döktü.

Bakanlığın 2016/2 B Grubu personel alımına ilişkin 760 aday sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazanmış, 139 da yedek aday belirlenmişti. Asıl listeden atama hakkı kazanan adaylar ile yedek adaylardan toplam 719 aday belgelerini teslim etti. Belge teslim eden adaylardan 85’i eş, 4’ü sağlık durumundan, 41’i ise merkez teşkilatına yerleştirileceği için toplam 130 aday kuraya girmedi. Kalan 589 adayın elektronik ortamda kura işlemi gerçekleştirildi, yeni memurların görev yerleri belirlendi.

Pelin Üzek

