Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Gümüşdağ: 'Video hakem sistemi kullanılmalı'

Gümüşdağ: 'Video hakem sistemi kullanılmalı'

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2017-2018 sezonunda video hakem sisteminin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Gümüşdağ: Video hakem sistemi kullanılmalı

31 Ocak 2017 20:45

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, video hakem sistemini Kulüpler Birliği Vakfı olarak desteklerini ve 2017-2018 sezonunda başlaması gerektiğini belirterek, "Sadece bir oyuncu hakemin yanına gitsin. İki takım kaptanı bir olayda hakemin yanına gidiyor. Orada geçen zamana baktığımızda bu sistemin olması daha mantıklı. Video hakemliğini bir yıldır hiç dilimden düşürmedim. Destekliyorum. Şampiyonluğun, küme düşmenin küçük ayrıntılara bağlı olduğu futbolda bu teknolojiye hayır diyemeyiz. FIFA da bunla ilgili çalışma yapıyor. 13 ülkede deneniyor. İtalya'da son maçlar hep denendi. Biz Kulüpler Birliği olarak 2017-2018 sezonunda kullanılmasını istiyoruz. Tüm kulüplerin bunda mutabık olduğunu söyleyebilirim. Gol çizgisi teknolojisini kullanmıyoruz. Bunu da kullanmalıyız. Niye kullanmayalım. Futbolun içinde büyük paralar dönüyor. 18 tane yeni stat dünyanın neresinde var böyle teknolojik statlar. Hem maddi hem de hedef konusunda kayba neden oluyor" şeklinde konuştu.

Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "İhale bedelini sabitlemeye çalışıyorlar" şeklindeki açıklamalarına ilişkin ise, "Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım haksızlık yapmamalı. Yayıncı kuruluşa ve TFF'ye teşekkür etmeli. Bizim işimiz tek taraflı değil ki. Dolayısıyla bu yayın ihalesi Türk futbolu için bir devrim niteliğindedir. Kimsenin hafife almamalı. 1 kulübün imza atmamasından dolayı yayın ihalesi iptal olmaz. Yayın ihalesinde Fenerbahçe her toplantıda temsil edildi. İhale bitti, imzalar atıldı, biz kulüpler olarak muvafakatname verdik. Bunda sorun olmamalı. Aziz bey madem öyle düşünüyor. İhaleye katılsaydı, teklif yapıp kendisi alsaydı" dedi. 

Etiketler: Göksel Gümüşdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!