Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri ile Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 21 şüpheli "terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte finans sağlamak" suçlarıyla gözaltına alındı.
Aralarında kamu personeli ve esnafların bulunduğu 21 şüpheli, Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Murat Çelik A.
AMASYA