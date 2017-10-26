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Gümüşhane-Bayburt havaalanı Kasım ayında hem proje hem yapım ihalesine çıkacak

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Köse ilçesinde vatandaşlarla kahvehanede, öğrencilerle KYK yurdunda bir araya geldi.

Gümüşhane-Bayburt havaalanı Kasım ayında hem proje hem yapım ihalesine çıkacak

26 Ekim 2017 23:13

Kelkit temaslarının ardından Köse ilçesine geçen Vali Memiş burada Köse Kaymakamı Mustafa Duruk, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün ve kurum müdürleriyle ilçe merkezindeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada özellikle yatırım programında yer alan hükümet konağının yer belirlenmesi aşamasında vatandaşlardan destek istedi.

Gümüşhane’nin 320 köyü bulunduğunu, 14 köyü bulunan Köse ilçesinin altyapı çalışmaları açısından en rahat ilçelerden birisi olduğunu belirterek, eksik kalan 2.kat asfaltların önümüzdeki yıl tamamlanacağını söyledi.
“Havaalanı Kasım’da ihale edilecek, Mart-Nisan’da kazma vurulacak”

İlçeye bağlı Salyazı köyünde yapılacak olan Gümüşhane-Bayburt havaalanının Kasım ayı içerisinde ihale edileceğini belirten Vali Memiş, havaalanına ilk kazmanın da Mart-Nisan aylarında vurulmasının planlandığını ifade ederek, “Havaalanı çok önemli. Buraya yapılacak olması çok önemli. Bu bölgenin havaalanı konusunda coğrafi avantajları var. Havalimanıyla birlikte buradaki değişimi hep birlikte göreceğiz” dedi.

“Köse dağına tünel konusu devletimizin gündeminde”

Vatandaşların Köse dağına tünelle ilgili talebi üzerine çalıştıklarını, bu konunun gündemde olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde memleketimize o kadar güzel hizmetler yapıldı ki vatandaşlarımızın beklentisi de arttı. Gümüşhane 52 tüneliyle adeta tüneller şehri. Tünel talebi çok haklı bir talep. Bu konu devletimizin gündeminde” diye konuştu.

Daha sonra yeni hizmete açılan Kredi Yurtlar Kurumu yükseköğrenim yurdunu ziyaret eden Vali Memiş, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin Trabzon’da yapacakları mezuniyet balosu için yardım talebini Gümüşhane Ramada otelde yapmaları konusunda salık veren Vali Memiş, eğer Gümüşhane’de yaparlarsa yardımcı olacağını hatta baloya katılacağını söylemesi üzerine öğrencilerden büyük alkış aldı.

Hem kız hem de erkek öğrencilerin özellikle sosyal mekan ve Gümüşhane’nin tarihi ve turistik noktalarına gezi yönündeki talepleri için Kaymakam ve Belediye Başkanına talimat veren Vali Memiş, Köse ilçesinde yükseköğrenim öğrencileri için mutlaka sosyal tesisler yapılması gerektiği konusunda çağrıda bulundu.
Vali Memiş, ayrıca Gümüşhane’de yeni açılan sinema salonu için il merkezindeki 8 bin öğrenciyi buraya göndereceklerini, ilçelerdeki okullardaki öğrencilerin de sonraki zamanlarda sinemaya götürüleceğini sözlerine ekledi. 

Recep Ergin
 

Etiketler: Gümüşhane Valisi Okay Memiş

 

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