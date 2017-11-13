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Gümüşhane-Bayburt karayolunda TIR’lar çaprıştı: 1 yaralı

Gümüşhane-Bayburt karayolunda hatalı sollama sonucu iki TIR çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Gümüşhane-Bayburt karayolunda TIRlar çaprıştı: 1 yaralı

13 Kasım 2017 14:02

Edinilen bilgiye göre 10.30 sıralarında Gümüşhane-Bayburt karayolunun Yeniyol köyü geçişinde hatalı sollama sonucu gerçekleştiği iddia edilen kazada iki TIR çarpıştı.

Gümüşhane istikametine giden çimento yüklü TIR’la karşı yönden gelen ısı yalıtımı malzemesi yüklü tır köyün Muharrembeyli mevkiinde çarpıştı. Kazada çimento yüklü aracı kullanan Barış Baydar yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yola saçılan yalıtım malzemeleri nedeniyle Gümüşhane-Bayburt karayolunda trafik bir süre aksadı. 

Recep Ergin

Etiketler: Gümüşhane-Bayburt karayolu, kaza

 

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