Gümüşhane caddeleri ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganlarıyla inledi

Afrin’de devam eden ‘Zeytin Dalı Harekatı’ nedeniyle eğlence bölümleri iptal edilen kutlama programı kapsamında yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı ‘Kurtuluş ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü’ Cumhuriyet Caddesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünden başladı.

Belediye Mehter Takımı eşliğinde asker ve polislerin resmi üniformalarıyla katıldığı yürüyüş boyunca dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan grup, ellerindeki bayraklarla “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Her Türk asker doğar”, “Vatan sana canım feda” sloganlarıyla caddeleri inletti.

15 Temmuz Zafer Meydanı’na kadar devam eden yürüyüş boyunca yol kenarında ve apartmanlardaki vatandaşlar da ilgiyle etkinliği takip etti.

Yürüyüş sonunda ise kısa mehter konserinin ardından gaziler tarafından İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan’a kurtarılmış vatan toprağı, Belediye Başkanı Ercan Çimen'e şehrin anahtarı ve Vali Okay Memiş’e Türk bayrağı hediye edildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Ercan Çimen, çok farklı etkinlikler düzenleyerek Gümüşhane’nin kurtuluşunun 100. yılını coşkulu bir şekilde kutlamayı planladıklarını fakat Afrin’de destan yazan Türk ordusunun Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehitler vermesi nedeniyle etkinliklerin büyük bir bölümünü iptal ettiklerini hatırlattı.

Türk tarihinin yüzlerce destansı hikayelerle dolu olduğunu, Anadolu’nun her beldesinde, her şehrinde eşine rastlanamayacak hikayelere rastlandığını belirterek, “Bu eşsiz hikayelerden biri de şehrimiz Gümüşhane’de yazılmıştır. İşgal sonrası bayrağa, vatana ve İslam'a hizmet etmek için ‘Sefer bizim, Zafer Allah'ındır’ diyen ordumuz ve milletimizin kahramanca mücadelesi sonunda 15 Şubat 1918 tarihinde ilimizdeki işgal sona ermiştir” dedi.

Tam 100 yıl önce atalarımızın işgal edilmiş bu toprakları düşmanlardan temizleyerek, Türk milletinin bir ve beraber olduğunda asla esir edilemeyeceğini, boyunduruk altında yaşayamayacağını dost-düşman tüm dünyaya haykırarak bu toprakları hür ve bağımsız bırakmak için çok büyük mücadeleler verdiğini dile getiren Çimen, “Biz 1071’de Anadolu’ya geldik ve bu toprakları yurt edindik. O günden bu yana bu topraklar üzerinde yaşayan bütün insanlarla biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz, bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk. Hep birlikte, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet diyeceğiz. Milletimiz bir ve beraber olduğunu tarihte olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla vatanına sahip çıkarak gösterdi” diye konuştu.

Buradaki programın ardından Kemaliye Camii’nde Kur'an tilaveti programı düzenlendi. Hafız Ali Tel, Hafız Fazlı Çoban, Hafız Yunus Koçan, Hafız Nebi Yaşar, Hafız Mansur Sağır gibi dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincilerinin katıldığı programda hafızlar Kur'an dinletileriyle camiyi dolduran vatandaşları mest ederken ilahi sanatçısı Esat Aydoğan'ın söylediği ilahiler ve dua ile program son buldu.

Recep Ergin