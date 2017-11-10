Gümüşhane kodlamada söz sahibi olmak istiyor

Vali Memiş, geçtiğimiz yıl Gümüşhane’de başlatılan ve büyük bir ivme kazanan Kodlama projelerinin hızla devam ettiğini, bu konuda Gümüşhane’nin 81 ile öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

Kendisinin Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı iken başdanışmanı olduğu dönemde hayata geçirilen Kodlama projesini çok önemsediğini kaydeden Vali Memiş, Dumlupınar İlk-Ortaokulu salonunda gerçekleşen eğitmen eğitimlerini ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Olgun ve Şube Müdürü Seyit Tok’la birlikte Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Recep Yılmaz ve Nezir Sukan tarafından ‘Robot29’ robot setinin eğitmen eğitimine katılan Vali Memiş, il merkezi ve ilçelerden gelen öğretmenlerle bir araya geldi.

“Kodlama geleceğin alfabesi”

Burada öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, dünyanın gelişmiş ülkelerinde zorunlu ders olarak okutulan “kodlama”nın geleceğin alfabesi, dili olarak kabul edildiğinin altını çizen Vali Memiş, “İletişim çağında gençlerimizi biz bu alanda çok iyi eğitmemiz lazım. Sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten çocuklar yetiştirmemiz lazım. Bu konuda 81 ile öncülük etmemiz lazım. Biz size imkan sağlayacağız. İl merkezi ve tüm ilçelerde, her okulda bunu yapacağız. Çocuklarımız kendi oyununu kendisi programlayacak. Milliyetçilik, muhafazakarlık, ibadet bu demek. Tek başına 5 vakit namaz yetmez. İyi bir Müslüman olmak için yetmez. Çünkü müthiş bir yarış var. Ezberle olmaz bu işler. Gençleri böyle yetiştireceğiz” dedi.

Bu konuyu çok önemsediklerini üstüne basa basa tekrar eden Vali Memiş, “Gümüşhane’de eğitim altyapımız çok iyi. Gümüşhane eğitime çok önem veren bir il. Burada size çok büyük emek düşüyor. Bu iş çok önemli” dedikten sonra yapılan projeleri inceledi.

Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Olgun da bu konuyla ilgili Türkiye genelinde ciddi bir hassasiyet olduğuna değinerek, “Bu ülkenin geleceğine dair bir karar bu. Kodlama sadece Gümüşhane’nin meselesi değil. Bu iş için bir farkındalık oluşturmak, daha sonrasında bu alanda yetenekli olan, ilgi duyan, üretebilecek, katkı sağlayabilecek çocukları bunlarla muhatap etme yükümlülüğümüz var. Biz onlara zemin hazırlıyoruz. Bu atölyelerde bütün öğrencilerin robot yapmasını beklemiyoruz. Bu işe ilgi duyan, yeteneği olan fırsat verildiğinde neler yapabileceğini bize gösteren çocuklar olacak karşılarımızda. Biz bu zemini duymaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Recep Ergin

