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Gümüşhane-Kürtün yolunda heyelan

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından hızlı erimeyle birlikte çok sayıda irili ufaklı heyelan meydana geldi.


13 Aralık 2016 17:30

Lodos’un da etkisiyle havaların iyice ısındığı ve oldukça yüksek kar tabakasının biranda eridiği Gümüşhane’de dün gece Gümüşhane-Kürtün karayolunda heyelan meydana geldi ve yol ulaşıma kapandı.
Gece saat 04.30’da karayolunun Özkürtün Beldesi’nin Kürtün istikameti çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasıyla sabah 07.30 sıralarında tek şeritten ulaşıma açıldı.

Gün boyunca yapılan çalışmalarla hafriyat büyük oranda kaldırılırken, Gümüşhane-Tirebolu karayolunu kullanan sürücülerin kaya düşmesi ve heyelan olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi. 

Etiketler: Gümüşhane-Kürtün yolu, heyelan


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