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Gümüşhane merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Operasyonu: 15 gözaltı

Gümüşhane merkezli 14 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çoğunluğu muvazzaf asker olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane merkezli 14 ilde FETÖ/PDY Operasyonu: 15 gözaltı

28 Mart 2018 11:58

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane ilinde FETÖ/PDY suçu kapsamında hakkında işlem yapılan itirafçı askerlerin ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda örgüt ile irtibatlı olduğu anlaşılan asker ve polislerin yakalanması amacıyla Gümüşhane merkezli Ankara, İzmir, Hakkari, Ardahan, Erzurum, Artvin Elazığ, Erzincan, Manisa, Kayseri, Konya, Çanakkale, Mardin, Batman illerinde olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2'si üsteğmen, 8'i astsubay, 2'si uzman, biri sözleşmeli er, biri polis memuru, biri askeri öğrenci ve bir de Polis Akademisi öğrencisi olmak üzere toplam 16 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan 15’i yakalandı, birinin ise arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yakalanan şüphelilerin Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadelerinin alınması bekleniyor.  

 

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