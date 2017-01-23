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Gümüşhane Vali Yardımcısı ihraç edildi

Son kararname ile Gümüşhane Vali Yardımcılığı görevine atanan Hüseyin Avcı, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi.

Gümüşhane Vali Yardımcısı ihraç edildi

23 Ocak 2017 12:32

İçişleri Bakanlığı’nın 2016/861 sayılı ve 1 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamesi ile Konya’nın Kulu İlçesi Kaymakamı iken Gümüşhane Vali Yardımcılığına atanan Hüseyin Avcı, Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması hakkında Resmi Gazete’nin bugün ki sayısında yayımlanan 683 sayılı KHK ile ihraç edildi.

Atanmasının üzerinden geçen zaman zarfında görevine başlamayan Kulu’nun, Mardin merkezli 27 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen Şehit Emniyet Amiri Gaffari Güneş Operasyonu kapsamında tutuklandığı öğrenildi.
Bugün yayımlanan KHK ile devletten ihraç edilen Avcı'nın yerine ilk kararnamede Gümüşhane'ye Vali Yardımcısı ataması yapılması bekleniyor. 

Recep Ergin
 

Etiketler: gümüşhane, ihraç, vali yardımcısı


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