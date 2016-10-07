Programa 28 Eylül tarihinde başlayan müracaatlar bugün saat 17.00 itibariyle sona erdi. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gümüşhane İl Müdürlüğüne şahsen yapılan müracaatlar sonucunda çok büyük bir kısmı kadın olmak üzere toplam 2 bin 33 kişi müracaat etti.

BİN 935 KİŞİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAK

İstihdamında güçlük çekilen kadınlar, 35 yaşını bitirenler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan müracaatçılardan oluşan ve 12 Ekim 2016 tarihinde Rehberlik ve Araştırma Merkezinde noter huzurunda kura çekişişine girmeye hak kazanan birinci listeye dahil olan işsiz sayısı ise bin 935 kişi olarak belirlendi.

Gümüşhane’de geçtiğimiz yıl bin 100 kişinin faydalandığı fakat bu yıl 103 kişiye düşürülen Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalıştırılacak Toplum Yararına Program (TYP) uygulamasına müracaatların başladığı sırada izdiham yaşanmış, ilk bir saatte 400 kişi müracaat etmişti.