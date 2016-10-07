Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Gümüşhane’de 103 kişilik işe 2 bin 33 kişi müracaat etti

Gümüşhane’de 103 kişilik işe 2 bin 33 kişi müracaat etti

Gümüşhane’de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarında çalışmak üzere tahsis edilen 103 kişilik Toplum Yararına Program’a (TYP) 2 bin 33 kişi müracaat etti.

Gümüşhanede 103 kişilik işe 2 bin 33 kişi müracaat etti

07 Ekim 2016 17:49

Programa 28 Eylül tarihinde başlayan müracaatlar bugün saat 17.00 itibariyle sona erdi. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gümüşhane İl Müdürlüğüne şahsen yapılan müracaatlar sonucunda çok büyük bir kısmı kadın olmak üzere toplam 2 bin 33 kişi müracaat etti.

BİN 935 KİŞİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAK
İstihdamında güçlük çekilen kadınlar, 35 yaşını bitirenler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan müracaatçılardan oluşan ve 12 Ekim 2016 tarihinde Rehberlik ve Araştırma Merkezinde noter huzurunda kura çekişişine girmeye hak kazanan birinci listeye dahil olan işsiz sayısı ise bin 935 kişi olarak belirlendi.

Gümüşhane’de geçtiğimiz yıl bin 100 kişinin faydalandığı fakat bu yıl 103 kişiye düşürülen Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalıştırılacak Toplum Yararına Program (TYP) uygulamasına müracaatların başladığı sırada izdiham yaşanmış, ilk bir saatte 400 kişi müracaat etmişti.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!