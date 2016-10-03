Edinilen bilgiye göre ilk kaza ilçeye bağlı Köstere köyü mevkiinde gerçekleşti. Gümüşhane Trabzon karayolu Köstere Köyü Tanere Mahallesi sapağında meydana gelen ilginç kazada, Trabzon’a giden 23 AB 664 Plakalı boş tır sürücüsü, yol kenarında bulunan uyarı levhasının direğine çarparak aracın kontrolünü kaybederek Tanere Mahallesi köprüsü kenarında bulunan 2 metrelik istinat duvarından aşağı düştü.

İlginç kaza sonrası uyarı levhasında hasar meydana gelirken, karoseri yolda bulunan TIR’ın ön kısmı istinat duvarında asılı kaldı. Kazada hafif bir şekilde yaralanan kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü Torul Devlet Hastanesinde tedavi edilerek taburcu edildi.

OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 2 YARALI

İlçede meydana gelen bir diğer kaza ise Kocadal köyünde gerçekleşti. Kazada 2 kişi yaralandı.

Murat Yetim (38) yönetimindeki 29 DB 101 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonrası 20 metrelik uçurumdan dereye düştü. Sürücü Yetim ve araçta bulunan annesi Zennube Yetim kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü Murat Yetim ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken Zennube Yetim ise boynunda tespit edilen zedelenme nedeniyle Trabzon’a sevk edildi.