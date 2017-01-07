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Gümüşhane’de 9 saat elektrik kesintisi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) kış mevsiminin ortasında trafo binası değişimi nedeniyle Gümüşhane il genelinde 6,5 saat olarak duyurduğu programlı elektrik kesintisi 9 saat 10 dakika sürdü.

Gümüşhanede 9 saat elektrik kesintisi

07 Ocak 2017 17:42

Geçtiğimiz hafta içinde kamuoyuna açıklanan ve TEİAŞ 14. Bölge Müdürlüğü bünyesinde işletilen 154 kV Gümüşhane Trafo merkezinde yapılacak çalışma uzayınca Gümüşhane’de hayat durma noktasına geldi.
Cep telefonu vericilerindeki akülerin boşalması sonucu mobil iletişimde sorunların yaşandığı, 4,5 internet altyapısının çöktüğü Gümüşhane’de evinde yaşlı ve bebek-çocuk bulunan çok sayıda aile soğukta saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Bazı esnafların tedbir amaçlı saatlerce jeneratör çalıştırdığı Gümüşhane’de çok sayıda esnaf hem gelen müşterilerini elektrik olmadığı için geri göndermek zorunda kaldı. Tekke köyünde bulunan trafo merkezindeki hücreleri yeni binaya taşıma çalışması yapıldığı ve meydana gelen arızanın bulunamaması nedeniyle kesintinin uzadığı öğrenilirken, kış günü trafo binası değiştiren TEİAŞ’a vatandaşlar sert tepki gösterdi.
Şehrin yüzde 70’e yakınının doğalgazla ısındığı Gümüşhane’de saatlerce kombiler çalışmayınca evinde hasta bulunan, bebek bulunan aileler isyan ederken, kısa süreliğine Bağlarbaşı Sanayi Sitesine elektrik veren TEİAŞ, fazı yanlış bağlayınca tüm elektrikli motorların ters çalışmasına sebep oldu.

Hafta içi yaptığı duyuruda kesintinin 08.00-14.30 saatleri arasında ki 6,5 saati kapsadığını duyuran TEİAŞ, Kürtün ilçe geneli ve Torul ilçe merkezi hariç tüm ilde etkili 17.10’da bitirdi ve şehri 9 saat 10 dakika elektriksiz bıraktı. 

Recep Ergin

Etiketler: elektrik kesintisi, gümüşhane


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