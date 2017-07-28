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Gümüşhane’de çatı yangını

Gümüşhane kent merkezinde bugün öğlen saatlerinde gerçekleşen çatı yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Gümüşhanede çatı yangını

28 Temmuz 2017 17:33

Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesi Vadi sokakta devam eden kooperatif inşaatının çatı katında oluk kaynatan işçiler daha sonra Cuma namazını kılmak üzere bölgeden ayrıldı.

Ustaların ayrılmasının ardından aşırı sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kaynak parçaları çatıdaki ahşap alanın tutuşmasına neden oldu.

Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen Gümüşhane Belediye itfaiye ekipleri 10 katlı binanın çatısındaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü ve yangının bitişikteki diğer bloklara sıçramasını engelledi.


Yangının ardından binanın çatısının altına çakılan ahşap kısmın dörtte üçlük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Recep Ergin 


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