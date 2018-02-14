Gümüşhane’de dostluk kazandı

Gümüşhanespor’un taraftar derneği Kafadarlar Derneği tarafından Sakaryaspor’un taraftar grubu Tatangalar üyesi sporseverlere müsabaka öncesinde dernek merkezinde kahvaltı ikramında bulundu ardından caddede birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Derbi müsabakasının oynanacağı Yeni Şehir Stadyumuna gelindiğinde ise Tatangalar grubu tribün liderine Gümüşhanespor taraftarları tarafından çiçek takdim edildi.

Müsabaka boyunca her iki takım taraftarı da zaman zaman birbirilerine yönelik lehte sloganlar atarken, Kafadarlar Derneği Başkanı Miraç Koç, Tatangaları Gümüşhane’de ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Gümüşhane Kafadarlar Taraftar Derneği olarak kurulduklarından bu zamana birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Koç, “Bu hususta bizlerden maddi manevi desteğini esirgemeyen Kaya Başkan, belediye başkanımız Ercan Çimen ve Gümüşhane halkına şükranlarımı sunuyorum. Yıllardır özlemi çekilen iç saha maçlarındaki taraftar özlemine son verdiğimize inanıyorum. Sadece Gümüşhanespor'u değil, Gümüşhane isminin geçtiği tüm takımlarımıza desteğimizi veriyoruz. Bunun yanısıra Gümüşhane deplasmanına gelen Niğde, Zonguldak ve Sakarya takımı taraftarlarına derneğimizde kahvaltı ikram edip, Gümüşhane insanının misafirperverliğini yansıtmaya çalıştık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yeter ki Gümüşhane halkı bize güvenmeye devam etsin. Gümüşhane’de yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Konser ve gezi gibi organizasyonlarımız çok yakında başlayacak. Bizim meselemiz memleket meselesi. Burada ve gurbette yaşayan Gümüşhaneli bütün hemşehrilerimizin memleketine ve takımlarımıza sahip çıkmalarını rica ediyorum. Biz bir olursak diri oluruz” dedi.

Recep Ergin

