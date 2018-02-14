Diğer
Kategoriler

Gümüşhane’de dostluk kazandı

TFF 2.lig, Beyaz grupta mücadele eden Gümüşhanespor’un bugün oynadığı Sakaryaspor A.Ş müsabakası öncesinde her iki takımın taraftar grupları arasında dostluk rüzgarları esti.

Gümüşhanede dostluk kazandı

14 Şubat 2018 23:46

Gümüşhanespor’un taraftar derneği Kafadarlar Derneği tarafından Sakaryaspor’un taraftar grubu Tatangalar üyesi sporseverlere müsabaka öncesinde dernek merkezinde kahvaltı ikramında bulundu ardından caddede birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Derbi müsabakasının oynanacağı Yeni Şehir Stadyumuna gelindiğinde ise Tatangalar grubu tribün liderine Gümüşhanespor taraftarları tarafından çiçek takdim edildi.

Müsabaka boyunca her iki takım taraftarı da zaman zaman birbirilerine yönelik lehte sloganlar atarken, Kafadarlar Derneği Başkanı Miraç Koç, Tatangaları Gümüşhane’de ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.
Gümüşhane Kafadarlar Taraftar Derneği olarak kurulduklarından bu zamana birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Koç, “Bu hususta bizlerden maddi manevi desteğini esirgemeyen Kaya Başkan, belediye başkanımız Ercan Çimen ve Gümüşhane halkına şükranlarımı sunuyorum. Yıllardır özlemi çekilen iç saha maçlarındaki taraftar özlemine son verdiğimize inanıyorum. Sadece Gümüşhanespor'u değil, Gümüşhane isminin geçtiği tüm takımlarımıza desteğimizi veriyoruz. Bunun yanısıra Gümüşhane deplasmanına gelen Niğde, Zonguldak ve Sakarya takımı taraftarlarına derneğimizde kahvaltı ikram edip, Gümüşhane insanının misafirperverliğini yansıtmaya çalıştık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yeter ki Gümüşhane halkı bize güvenmeye devam etsin. Gümüşhane’de yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Konser ve gezi gibi organizasyonlarımız çok yakında başlayacak. Bizim meselemiz memleket meselesi. Burada ve gurbette yaşayan Gümüşhaneli bütün hemşehrilerimizin memleketine ve takımlarımıza sahip çıkmalarını rica ediyorum. Biz bir olursak diri oluruz” dedi.

Recep Ergin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç