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Gümüşhane'de feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gümüşhane’de tomruk yüklü kamyon frenleri tutmayınca virajı alamayarak yaklaşık 30 metre yuvarlandı. Kazada araçtan atlayan bir kişi ölürken, araçta bulunan diğer 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Gümüşhanede feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

16 Mayıs 2018 02:42

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde üzerinde tomruk yüklü Kadir Güner yönetimindeki 61 K 0904 plakalı kamyon ormandan yüklediği ağaçlarla kereste atölyesine gitmek için ana yola doğru giderken İkisu köyü mevkiinde ki virajı alamadı.
Aşırı derecede ısınması nedeniyle frenlerinin tutmadığı iddia edilen kamyonun kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyeri yıkmasının ardından aracın içerisinde bulunan Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünün muhtarı İsmail Hakkı Çağlayan (46) araçtan atladı. Yoldan yaklaşık 30 metre aşağıda durabilen kamyonda bulunan sürücü Güner ile oğulları Recep ve Tuncer Güner kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi ve Jandarma ekipleri ile vatandaşlar araçta bulunanların beyanından hareketle muhtar Çağlayan’ı aramaya başladı.
Olaydan yaklaşık 1 saat sonra vatandaşlar Çağlayan’ın cansız bedenini yan dönen aracın lastiklerinin arasına sıkıştığını fark etti. İlk olarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından hayati durumu kontrol edilen Çağlayan’ın araçtan atladıktan sonra lastiklerin arasına sıkışarak feci şekilde can verdiği anlaşıldı.
Cumhuriyet Savcısının talimatının ardından cansız bedeni sedye üzerinde yaklaşık 30 metrelik mesafeden halatla yola çıkarılan Çağlayan’ın oğlu Seyfullah Çağlayan olay yerinde sinir krizleri geçirirken, Çağlayan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayı haber alan yakınları ve aile bireyleri Gümüşhane Devlet Hastanesine akın ederken, Çağlayan’ın vefatını haber alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Çarpmanın etkisiyle aracın ön dingilinin koptuğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

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