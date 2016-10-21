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Gümüşhane'de gündüz vakti köye ayı indi

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki Yeşilova köyüne gündüz vakti ayı indi. Ayıyı köyden uzaklaştıramayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Gümüşhanede gündüz vakti köye ayı indi
Gümüşhane Kelkit’te gündüz vakti köye ayı indi - Foto Galeri

21 Ekim 2016 18:52

İlginç olay bugün akşam saatlerinde ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Yeşilova köyü muhtarı Çetin Savaş’ın evinin önünde gerçekleşti.

İddiaya göre, muhtar Savaş’a ait evin önüne inen boz ayı, köyde yaşayan bir vatandaşa saldıracağı sırada bölgede bulunan bir çoban köpeğinin saldırısı sonucu vatandaş ayının saldırısından ramak kala kurtuldu. Çoban köpeğine de saldıran ayıyı bir türlü alandan uzaklaştıramayan köylüler Kelkit Belediyesini arayarak yardım istedi.

Kelkit Belediyesi Zabıt ekipleri ve Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirmeye çalıştıkları ayı kaçarak köyde bulunan bir ahıra girdi. Ahırda bulunan hayvanlara saldıracağı sırada uyuşturucu iğne ile bayıltılan ayı, yetkililer tarafından özenle kamyonete yüklenerek köyden uzaklaştırıldı.
Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli parklar müdürü İlbeyi Aydın, “Yeşilova köyüne inen bu boz ayıyı uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirdik. Köylü vatandaşlara saldırmamış olması büyük bir şans. Biz bu yetişkin boz ayıyı bulunduğu bölgeden uzaklaştırıp kendisine yeni bir yaşam alanı seçmesini sağlayacağız. Bu tür durumlar ile karşı karşıya kalan vatandaşlardan ricam; önce kendilerini güvene almaları ve akabinde en yakın yetkili birimlere haber vermeleridir. Allah göstermesin aksi bir davranış telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğura bilir” ifadelerini kullandı. 

Recep Ergin
 

Etiketler: ayı


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