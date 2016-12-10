Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklı olarak devam eden kar, şehri beyaza bürüdü. Kentte kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle 112 acil servis ekipleri kent merkezindeki bazı noktalara ulaşmakta zorluk yaşarken, pazar yeri inşaatı nedeniyle trafiğe kapatılan Kıbrıs Çarşısında ise yaşlı vatandaşlar ambulansa sedyeyle uzun bir mesafeden güçlükle taşındı. Vatandaşlar, yolun ulaşıma açılmamasına tepki gösterdi.

Karın tadını çocuklar çıkardı

Şehir içinde de ulaşımda aksamaların meydana geldiği Gümüşhane’de yağışın tadını her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Kar nedeniyle araç trafiğinin en aza indiği şehirde çocuklar yollarda kızakla kayarken, park ve yol kenarlarına kardan adam yapmayı ve kartopu oynamayı da ihmal etti.

Dün gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 4 derece olarak ölçülen Gümüşhane’de toplam kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığını ifade eden Meteoroloji yetkilileri ise bugün sabah saatlerinden itibaren yağan kar kalınlığının ise 15 santimetre olduğunu söyledi. Yetkililer yağışın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesinin yanında önümüzdeki 4-5 gün boyunca da lokal olarak yer yer kuvvetli ve aralıklı olarak devam edeceğini kaydetti.

Recep Ergin

