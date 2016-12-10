Diğer
Kategoriler

Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.


10 Aralık 2016 17:05

Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklı olarak devam eden kar, şehri beyaza bürüdü. Kentte kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle 112 acil servis ekipleri kent merkezindeki bazı noktalara ulaşmakta zorluk yaşarken, pazar yeri inşaatı nedeniyle trafiğe kapatılan Kıbrıs Çarşısında ise yaşlı vatandaşlar ambulansa sedyeyle uzun bir mesafeden güçlükle taşındı. Vatandaşlar, yolun ulaşıma açılmamasına tepki gösterdi.

Karın tadını çocuklar çıkardı
Şehir içinde de ulaşımda aksamaların meydana geldiği Gümüşhane’de yağışın tadını her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Kar nedeniyle araç trafiğinin en aza indiği şehirde çocuklar yollarda kızakla kayarken, park ve yol kenarlarına kardan adam yapmayı ve kartopu oynamayı da ihmal etti.
Dün gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 4 derece olarak ölçülen Gümüşhane’de toplam kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığını ifade eden Meteoroloji yetkilileri ise bugün sabah saatlerinden itibaren yağan kar kalınlığının ise 15 santimetre olduğunu söyledi. Yetkililer yağışın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesinin yanında önümüzdeki 4-5 gün boyunca da lokal olarak yer yer kuvvetli ve aralıklı olarak devam edeceğini kaydetti.  

Recep Ergin
 

Etiketler: gümüşhane, kar yağışı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç