Gümüşhane'de kaybolan yaşlı adamın cesedi 23 gün sonra bulundu

Kelkit ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nden eşiyle birlikte il merkezine bağlı Çayırardı köyüne taziyeye gelen 84 yaşındaki Durmuş Can, köyde bir gün kaldıktan sonra Kelkit’e gitmek üzere 5 Temmuz tarihinde evden ayrılmış daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Kelkit-Gümüşhane karayolunda görüldüğü bilgisinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından günlerce aranan Can’dan herhangi bir iz bulunamayınca arama çalışmalarına ara verilmişti.

Olayın üzerinden 23 gün geçtikten sonra Can’ın cansız bedeni bugün Pirahmet köyü yakınlarında dere yatağına balık tutmaya giden vatandaşlar tarafından bulundu. Vücut bütünlüğünde bozulmalar ve deformasyonlar meydana gelen yaşlı adamın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ekipler tarafından çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Recep Ergin

