İlçeye bağlı Bahçelik, Arılı, Kalecik, İnkılap, Günay, Işık, Kocadal, Gülaçar, Dedeli, Yalınkavak ayrılma işlemi için başlayan süreçte geçtiğimiz aylarda yapılan referandumda ayrılmaya yüzde 95,6’lık bir oranla “Evet” demiş, İl Genel Meclisi’ne gelen konu reddedilmişti.

Bunun üzerine İnkılap köyü cami önünde bir araya gelen 10 köyün muhtar ve sakinleri, İl Genel Meclisi'nin kararını protesto ederek, alandaki temsili referandum sandığını yaktı.

"Sandıkta bulamadığımız demokrasiyi nerede bulacağız" ve “Hakkımızı sonuna kadar arayacağız gerekirse Başkomutana gideceğiz" yazılı pankartlar açan yöre sakinleri adına basın açıklamasını seslendiren Günay köyü muhtarı Kader Çubukçu, demokrasilerin temelinin seçimler olduğunu belirterek, "Vadide yaşayan halkın haklı ayrılma talepleri referandum sonucu ile taçlandırılmış ve vadimizde bulunan 10 Köyün halkı yüzde 95,6’lık yüksek bir oranla 'Evet Torul’dan ayrılıp Gümüşhane Merkeze bağlanmak istiyoruz' demiştir. Yüzde 95,6’lık oranda sergilenen halk iradesi sonrası vadi halkı Torul’dan ayrılıp Gümüşhane Merkeze bağlanma isteklerinin yerine getirileceğine kesin gözü ile bakmıştır. Vadi halkının göstermiş olduğu bu irade Gümüşhane İl genel Meclisi'nde yapılan oylamada hiçe sayılmıştır. Gümüşhane İl genel meclisi ve encümen üyeleri adeta ülkede demokrasinin olmadığını ve milletin gücünün üstünde bir başka güç olduğunu savunmuş ve yaptıkları oylama sonucunda bu düşüncelerini açıkça ortaya koymuşlardır. Burada en merak ettiğimiz husus şudur; Madem referandumun bir önemi yok idi neden önümüze sandık koydunuz?” dedi.

Tek dertlerinin vatandaşın daha rahat ve huzurlu yaşamasını sağlamak olduklarını vurgulayan Çubukçu, “Önümüze sandık koyup sandıktan çıkan yüzde 95,6’lık irademizi hiçe sayarak onurumuzu kıran Gümüşhane İl Genel Meclisine bir çağrımız olacaktır. Vadi halkının bizlerden talebi şudur; Hiçe sayılan irademiz bize geri verilmedikçe bir daha sandığa gitmeyeceğiz. Süreçle ilgili olarak Sayın Valimizin İçişleri Bakanlığı'na halkın talebini destekler nitelikte görüş sunmasını, İçişleri Bakanlığımızın da bu doğrultuda bir karar vermesini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından köylüler referandum sandığını yakarak İl Genel Meclisi’nin kararını protesto etti. Köy sakinlerinden İbrahim Balaban isimli bir vatandaş ise yanan ateşe şapkasını atarak tepki gösterdi.

OLAY:

Başta coğrafi konumu olmak üzere pazar ilişkisi ve sosyal ilişkiler bakımından Gümüşhane’ye bağımlı durumda olan vadide bulunan 10 köy, Torul ile tek ilişkilerinin mülki bağ olduğu talebiyle ilçeden ayrılarak Merkez ilçeye bağlanmak için 15 Aralık 2015 tarihinde müracaatları yapmış, İl İdaresi Kanunu ve diğer kanun ve yönetmeliklerle belirtilen hususlar kapsamında köylerde 24 Temmuz 2016 tarihinde referandum yapılmış, 920 seçmenden 736’sı oy kullanmış ve referandumdan ayrılmak için yüzde 95,24 oranında evet oyu çıkmıştı.