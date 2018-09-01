Gümüşhane’de orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Arpalı köyünün yaylasında akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyerek yayılan yangını ilk olarak yakınlarda bulunan aynı köylü, Torul Belediyesi itfaiyesinde görevli Veysel Küçüköner ve köylüler görerek ihbarda bulundu.

İtfaiye gelene kadar yangını söndürmek için vatandaşlarla birlikte ilk müdahaleye başlayan Küçüköner, yangının yayılmaması için alevleri toprakla söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 5 dönüm alanı saran yangın rüzgarın terse dönmesiyle daha yoğun ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Köylülerin yoğun çaba gösterdiği yangında aşırı derecede dumana maruz kalan ve yangının büyümesine engel olan itfaiye şoförü Veysel Küçüköner ise yangın sırasında bayılarak kendinden geçti. Bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Torul Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Küçüköner’e oksijen ve serum verildikten sonra gece saatlerinde taburcu edildi.

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kahraman itfaiye şoförü Küçüköner, izinli olması nedeniyle köyde olduğu sırada yangını gördüğünü ve hemen müdahale ettiğini belirterek, “Yangının çıkış sebebi belli değil. Küçük çalıların ve kuru otların tutuşmasıyla 10 dakikada yayıldı. Yanan yerin tam karşısındaydım. Hemen olay yerine gidip yangının önünü kesmek için mücadele ettim. İlk başta rüzgar benim tarafıma esiyordu, yorulup dumandan etkilendim. Rüzgar terse döndükten sonra kontrol altına alabildik. Eğer yangının ilk çıktığı istikamette rüzgar esseydi ormanı kurtarmak mümkün olmayacaktı. Benim orada olmam ve ilk müdahaleyi yaparak önünü kesmem etkili oldu” dedi.

Köy muhtarı Fatih Küçüköner ise köylüleri itfaiye personeli Veysel Küçüköner’ün tecrübesi ve müdahaleleri sayesinde yangının daha büyük ağaçların olduğu ormana sıçramadan kontrol altına alındığını belirterek, “Veysel bey olmasaydı orman yanmıştı. Kendisi dumandan etkilenip bayılınca ambulansa zor yetiştirdik. Köylülerimizin yangında büyük çabası oldu. Herkes kazması, küreğiyle yangının önünü kesmek için yoğun çaba gösterdi ve kontrol altına aldı. Orman İşletme ekipleri ise soğutma çalışması yaptılar ve şu anda bir sıkıntı yok” diye konuştu.

Recep Ergin