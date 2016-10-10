Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Gümüşhane’de otomobil duvardan düştü: 4 yaralı

Gümüşhane’de otomobil duvardan düştü: 4 yaralı

Gümüşhane’de geri manevra yapan otomobil istinat duvarından aşağı düştü. Kazada otomobilde bulunan 3’ü üniversite öğrencisi 4 kişi yaralandı.


10 Ekim 2016 17:09

Edinilen bilgiye göre, saat 15.40 sıralarında meydana gelen kaza kent merkezi Özcan Mahallesi Kale Deresi mevkiinde bulunan Afet Konutları avlusunda gerçekleşti.

Serkan Kılıç (21) yönetimindeki 61 RE 306 plakalı otomobil, afet konutlarına giden yolda dönmeye çalışırken bir anlık dalgınlık sonucu kontrolden çıkarak takla atarak afet konutlarının avlusuna yuvarlandı.
Kazanın ardından araçta bulunan sürücü Kılıç ile üniversite öğrencileri olduğu öğrenilen Burak Topal (21), Muhammet Cankoçak (21) ve Fikri Kılıç (21) yaralı olarak kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı.

112 Acil Servis ambulanslarıyla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören bir vatandaş, aracın dönerken takla atmaya başladığını, korkuluk demirlerine çarpınca da tekerlerinin üzerine yere düştüğünü söyledi. Görgü tanığı, “Ön taraftan dumanlar çıkmaya başladı. Ben koştum içindekileri çıkarmak için. Patlama olabilir diye de korktum. Arkadaşlara bağırdım ki araçtan çıkın diye. İki kişi ön camdan, 2 kişi de arka camdan çıktılar. Burada ilk müdahaleyi yaptık” diye konuştu.
 

Recep Ergin
GÜMÜŞHANE 

Etiketler: duvar, otomobil


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!