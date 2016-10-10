Edinilen bilgiye göre, saat 15.40 sıralarında meydana gelen kaza kent merkezi Özcan Mahallesi Kale Deresi mevkiinde bulunan Afet Konutları avlusunda gerçekleşti.

Serkan Kılıç (21) yönetimindeki 61 RE 306 plakalı otomobil, afet konutlarına giden yolda dönmeye çalışırken bir anlık dalgınlık sonucu kontrolden çıkarak takla atarak afet konutlarının avlusuna yuvarlandı.

Kazanın ardından araçta bulunan sürücü Kılıç ile üniversite öğrencileri olduğu öğrenilen Burak Topal (21), Muhammet Cankoçak (21) ve Fikri Kılıç (21) yaralı olarak kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı.

112 Acil Servis ambulanslarıyla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören bir vatandaş, aracın dönerken takla atmaya başladığını, korkuluk demirlerine çarpınca da tekerlerinin üzerine yere düştüğünü söyledi. Görgü tanığı, “Ön taraftan dumanlar çıkmaya başladı. Ben koştum içindekileri çıkarmak için. Patlama olabilir diye de korktum. Arkadaşlara bağırdım ki araçtan çıkın diye. İki kişi ön camdan, 2 kişi de arka camdan çıktılar. Burada ilk müdahaleyi yaptık” diye konuştu.



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE