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Gümüşhane'de otomobil merdivene düştü: 1 ölü

Gümüşhane'de otomobil merdivene düştü: 1 ölü
Gümüşhane'de otomobil merdivene düştü: 1 ölü

Gümüşhane’de bir otomobilin 12 metrelik merdivenlere düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de merkeze bağlı Yeni Mahalle 2. Sokak'ta İzzet Çimen (80) yönetimindeki 29 AC 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merdivenlere düştü. 12 metrelik merdivenlere düşen yaşlı adam otomobilin içerisinde sıkıştı. Kaza yerine çağrılan Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yapılan çalışma sonucu sürücüyü otomobilden çıkardı. 112 ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen yaşlı adam kaza yerinde hayatını kaybetti. Eşini komşusuna bıraktıktan sonra öğle namazını kılmak için camiye gittiği esnada kaza geçiren yaşlı adamın cenazesi Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Recep Ergin  

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