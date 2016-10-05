Atatürk Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası şubesi önünde bulunan çöp kutusunda bulunan bantlı paketi gören vatandaşlar durumdan güvenlik güçlerini haberdar etti. Olay yerine gelen Emniyet ekipleri çöp kutusunun bulunduğu alana güvenlik şeridi çekip caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattıktan sonra olay yerine bomba imha uzmanları geldi. Vatandaşların alandan uzaklaştırılması, banka şubesine giriş ve çıkışlar ile güvenlik çemberindeki iş yerlerine girişin yasaklanmasının ardından özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı şüpheli pakette inceleme yaptıktan sonra fünye ile patlattı.

İçinden çöp çıkan şüpheli paketle birlikte bölgede meraklı gözlerle olayı takip eden vatandaşlar rahat bir nefes alırken, yaklaşık 45 dakika boyunca trafik ve yaya geçişine kapatılan caddede trafik akışı patlatmanın ardından normale döndü.

Recep Ergin

GÜMÜŞHANE