Edinilen bilgiye göre, Erzincan’dan Kelkit’e giden Murat Şimşek (72) yönetimindeki 34 BSP 36 plakalı otomobil, Kelkit ilçesine bağlı Belenli köyü mevkiinde aracını yol kenarındaki mıcıra kaptırınca direksiyon hakimiyetini kaybederek 30 metre mesafeden dere yatağına uçtu.

Kazanın ardından sürücü Şimşek ile otomobilde bulunan Zühre Ocak (76), Erdoğan Ocak (45) ve Bahattin Soylu (57) yaralı olarak 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Zühre Ocak Kelkit Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybederken, ağır durumdaki diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.