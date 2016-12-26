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Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü

Gümüşhane’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Gümüşhanede trafik kazası: 1 ölü

26 Aralık 2016 14:04

Edinilen bilgiye göre, H.Y yönetimindeki 44 NR 529 plakalı otomobil, Gümüşhane-Trabzon karayolunda ilerlerken Mescitli Varyant Tüneli çıkışında yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Bu sırada yol kenarında Trabzon’a gitmek üzere dolmuş bekleyen 2 çocuk babası Ali Karahan’a (52) çarpan otomobil, çarpma sonucu Karahan’ı yaklaşık 50 metre savurarak Harşit Çayı'na yuvarladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Karahan, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Karahan’ın Gümüşhane-Trabzon bölünmüş yol çalışmalarını sürdüren Cengiz İnşaat firmasına ait şantiyenin yemekhane bölümünde çalıştığı ve hasta olan kardeşini görmek için Trabzon’a gitmek üzere yol kenarında beklediği öğrenildi.

Kazanın ardından sürücü H.Y gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Recep Ergin

Etiketler: gümüşhane, trafik kazası


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