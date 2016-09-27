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Gümüşhane’de trafik kazası: 1 yaralı

Gümüşhane’de sürücüsü uyuduğu iddia edilen otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Gümüşhanede trafik kazası: 1 yaralı

27 Eylül 2016 18:32

Edinilen bilgiye göre Bayburt’tan Trabzon istikametine giden Erdal B. (52) yönetimindeki 34 RL 0475 plakalı otomobil Gümüşhane-Trabzon karayolunun şehir geçişi çağrı merkezi yakınlarında iddiaya göre sürücüsünün uyuması sonucu şerit değiştirerek ilerlemeye başladı. Bu sırada karşı yönden gelen ve çimento katkı malzemesi yüklü Turan V. yönetimindeki 61 K 1450 plakalı TIR otomobilin kendi üzerine geldiğini fark edince ani fren yapıp durdu. 

Otomobil, yol kenarında park halindeki araçlar nedeniyle kaçamayan ve duran TIR’a çarparken, olay anında yol kenarında park halinde bulunan 61 HE 345 plakalı kamyonette de maddi hasara neden oldu.
Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Recep Ergin
GÜMÜŞHANE


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