Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Bayburt istikametine giden Yaşar Çakır yönetimindeki 61 DH 536 plakalı otomobil, sabah saat 07.15 sıralarında Zigana Tüneli’nin Gümüşhane tarafındaki çıkışında Karayolları Bakımevi önünde kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek karşı yönden gelen Mustafa Tüfekçi yönetimindeki 29 AN 388 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çakır ve aynı araçta bulunan eşi Nazire Çakır hayatını kaybederken, yaralanan oğulları Pir Ali Çakır (49) ambulansla kaldırıldığı Torul Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı.



Recep Ergin

