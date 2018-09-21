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Gümüşhane'de trafik kazası: 3 yaralı !

Gümüşhane'de trafik kazası: 3 yaralı !
Gümüşhane'de trafik kazası: 3 yaralı !

Gümüşhane-Kelkit karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kelkit'ten Gümüşhane istikametine giden Ahmet Tenkiz (38) yönetimindeki 25 AB 384 plakalı kamyonet, Kelkit-Gümüşhane karayolunun Kırıklı Köyü yakınlarında karşı yönden gelen Sami Özgür Saraçoğlu (24) yönetimindeki 34 FF 4075 otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler Tenkiz ve Saraçoğlu ile otomobilde bulunan Yavuz Turan (26) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

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