Gümüşhane’de trafik kazası: 6 yaralı - 11.08.2017

Edinilen bilgiye göre bugün ilçeye bağlı Öbektaş Beldesi belde girişinde Engin Koçhan (30) yönetimindeki 34 NF 4069 Plakalı araç ile, Cevdet Karakoç (53) Yönetimindeki 06 ZPS 99 Plakalı araç çarpıştı.

Kazada sürücüler Koçhan ve Karakoç ile 06 ZPS 99 plakalı araçta bulunan Hatice Yıldız (60), Hülya Karakoç (47), Suzan Tulgar (42), Hava Tulgar (16) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İbrahim Yavuz