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Gümüşhane'de yayladan dönen otomobil takla attı: 7 yaralı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yayladan dönen otomobil takla attı. Kazada, aynı aileden biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Gümüşhanede yayladan dönen otomobil takla attı: 7 yaralı

26 Ağustos 2018 22:06

Edinilen bilgiye göre Kürtün ilçesine bağlı yaylalara gezmeye giden Karasakal ailesini taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 34 UJP 70 plakalı otomobil dönüş yolunda Yeşilköy köyü yakınlarında frenlerinin aşırı ısınması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. 

Kazada araçta bulanan ve aynı aileden oldukları öğrenilen Özlem (51), Didem (22), Sadettin (45), Tuğçe (23), Sebahattin (53), Mehmet (29) ve Meyranaz Karasakal (3) yaralandı.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

Recep Ergin 

 

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