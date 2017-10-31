Gümüşhane’deki hastane yoluna bilim son noktayı koydu

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, düzenlediği basın toplantısıyla Gümüşhane Üniversitesi Jeoloji, İnşaat ve Harita Mühendisliği bölümlerindeki bilim adamlarının detaylı çalışması sonucu hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaştı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Memiş, 60 milyon liraya mal olan yeni devlet hastanesi ve yoluyla ilgili kamuoyunda bilgi kirliliği olduğunu belirtti.

Yolda jeolojik yapıdan ve hastaneyi yapan yüklenicinin hafriyat dökmesinden kaynaklı kayma olduğunu belirlendiğini belirten Vali Memiş, 3 yada 4 farklı yere çakılacak fore kazıklarla sorunun halledileceğini, bunun için önce proje, ardından yapım işinin ihale edileceğini söyledi.

Raporun ardından hemen Ankara’ya giderek AFAD Başkanıyla bizzat bu konuyu görüşeceğini ifade eden Vali Memiş, konuyla ilgili gerekirse Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, konuyu ayrıca Sağlık Bakanlığı, AFAD ve TOKİ’ye de resmi yazıyla bildireceklerini dile getirdi.

“Vakit kaybetmeden 5 yıldızlı hastaneyi hizmete açmak istiyoruz”

Vakit kaybetmeden tüm imkanlarla hastaneyi ve yolu hizmete açmak için uğraşacaklarını kaydeden Vali Memiş, yeni hastanenin 200 yataklı ve 5 yıldızlı otel gibi olduğunu, yaklaşık 60 milyon liraya mal olduğunu, bina olarak ve diğer tıbbi araç gereçler olarak açılışa hazır vaziyette olduğunu belirterek, “Gümüşhane Valiliği görevine geldiğim andan itibaren hastanemizin bir yolu olmadığı sorunuyla karşı karşıya kaldık. Bu maksatla da hemen yolun yapımına yönelik olarak girişimlerde bulunduk. Maliye Bakanımızın destekleriyle 4 milyon lira ödenekle işe koyulduk. Maliye Bakanımız bu yolun Valiliğimiz öncülüğünde yapılmasını istediler. Dolaysıyla biz de o talimat üzerine ödenekleri Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne aktararak yolun ihalesini gerçekleştirdik” dedi.

Yol güzergahında bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini anımsatan Vali Memiş, “Bu bizi derin bir acıya sevk etti. Akabinde AFAD Başkanıyla görüştüm. Onlarla yaptığım görüşme neticesinde bu bölgeyi biz afet kapsamına aldık. Derhal ihaleleri yaparak o bölgenin tamamının hem hastane yolunun hem de Alemdar köyüne giden güzergahın komple kayalıklardan temizlenmesi için ödenek temin ettik. İhalelerimizi yaptık ve işe başladık. Şu anda bizim yeni açtığımız yoldaki kaya düşmesi riskini ortadan kaldırdık. Ancak o virajdan Alemdar köyüne olan kısımda ise daha büyük bir alan var. Orda ise kaya düşmesi riskini ortadan kaldırmak içim ikinci bir ihale yaparak çalışmalara başladık. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Yalnız bölgedeki çalışmalar riskli olduğu için emniyet kuvvetlerimizle, belediye ekiplerimizle ve AFAD ekiplerimizle oradaki vatandaşlarımızın gündüz saatlerinde en azından çalışma yapılırken risk olmaması için evlerinde bulunmaması gerekiyor. Muhtemelen 15-20 gün içerisinde oranın da kayalıklarını bertaraf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Fore kazıklarla bu sorun halledilebilir”

Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan bilimsel çalışmanın raporlaştırıldığını ifade eden Vali Memiş, şunları söyledi: “Bu rapora göre teknik hususlar var. Yolda jeolojik yapıdan kaynaklı ve müteahhit firmanın oradaki hafriyat çalışmasını o güzergaha dökmesi nedeniyle bir kayma var. Ancak bu kayma önlenemez bir kayma değil. Rapor doğrultusunda 3 farklı yere kazılacak fore kazıklarla bu sorun halledilebileceğine ilişkin bir rapor. Yani bu konu çok konuşuldu. Fakat şu anda üniversiteden gelen rapora göre yerleri tespit edilmiş olan güzergahlara yapılacak fore kazıklarla birlikte biz hem hastaneyi hem de yolu vatandaşın kullanımına açacağız. Rapor üzerine projesini yapacağız. Akabinde ihalesini yapacağız. Yolun yapımına ilişkin olarak ekstra ödenek çıkartarak hiç gecikmeksizin fore kazık çakılmaya başlanacak” diye konuştu.

“Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız”

Rapora göre buradaki zemin oturmalarını yapacakları çalışmalarla halledeceklerini vurgulayan Vali Memiş, “Hastane binası kireç taşı dediğimiz bir tabakanın üzerine oturmuş, bu tabakanın altında bir kil tabakası ve onun da altında Gümüşhane graniti dediğimiz tabaka var. Hastane binasının önünde yamaç molozu dediğimiz bir jeolojik yapı var, onun da önünde inşaatı kazdıklarında attıkları hafriyat var. Şimdi biz burada hukuki ve teknik sorumluluk neyse ceza yargılaması açısından Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü burada ihmal varsa tespit edilsin ve ortaya çıksın. Müteahhittin ihmali varsa ortaya çıksın, Toki yetkililerinin ihmali varsa ortaya çıksın, müşavir firmanın kusuru varsa o ortaya çıksın. Biz bu konuyu hem Sağlık Bakanlığına resmi yazıyla yazacağız hem TOK’ye hem AFAD’a yazacağız. Tespit aşamasında önemli olan, sorunun çözüm aşaması”

“Engelsiz yaşam merkezi diye bir yer tespit etmişiz, buraya ulaşmak için engelsiz olmak yetmez dağcı olmanız lazım”

Gümüşhane kamuoyuna seslenen Vali Memiş, şöyle konuştu: “Merkezi idarenin yaptığı ve yapacağı başka yatırımlar da var. Okul inşaatları var. Sadece hastane değil. Aile ve sosyal politikalar il binası yapmışız, ancak öyle bir yer tespit edilmiş ki engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımızı bırakın normal bir vatandaşımız dahi oraya ulaşamıyor. Yol yok. İmarda yol bitirilmemiş. Kamu binalarını şehir dışına atmışız. Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü personeli benden eski binalarını istiyor. O zaman yeni binayı neden yaptık. Engelsiz yaşam merkezi diye bir yer tespit etmişiz, buraya ulaşmak için engelsiz olmak yetmez dağcı olmanız lazım. Tarım il müdürlüğü binası, ödeneğimiz hazır yer sorunu var. Halk eğitim binası yapılacak yine yer sorunu var. Bu şehrin topoğrafyası çok zor. Sınırlarımızı zorluyoruz. Bir bina yaparken 5 trilyona mal oluyor. Bu paranın yarısı ihate duvarına gidiyor. Bu binalara harcanan para kamu kaynağı, vatandaşlarımızdan toplanan vergileri harcıyoruz.”

“Hastane neden oraya yapıldı demektense, çözüm odaklı olmamız lazım”

Fore kazık tekniğiyle hem hastaneyi açacaklarını hem de yolu hizmete açacaklarını belirten Vali Memiş, “Yarından itibaren, o bölgeyi en kısa sürede açmak derdindeyiz. Geldiğim günden beri Gümüşhane Valisi olarak, bütün yatırımları istişare ederek yaptık. Gizlimiz saklımız yok. Derdimiz bu kentin insanına hizmet etmek. Planlamaları iyi yapıp istişare etmemiz lazım. Bu konularda şehrin önünün açılması lazım. Eski yönetimleri eleştirerek bir yere varamayız. Bizden önceki yöneticileri sürekli eleştirirsek birileri mutlu olabilir ama ben teşekkür ederim. Bizden önceki yöneticilere teşekkür etmemiz lazım. Hepimizin eksikleri ve artıları var. Hastane neden oraya yapıldı demektense, çözüm odaklı olmamız lazım. Yol sorunu bizi geciktirdi” dedi.

“Bizim hastaneyi kullanmamızı engelleyici hiçbir durum yok”

Hastane binasında yer yer oturmalar olduğunu fakat bu oturmaların hastanenin kullanılamayacağı anlamına gelmediğini kaydeden Vali Memiş, bu durumu şöyle açıkladı: “Oturmalara zemindeki yapıdan kaynaklanıyor. Buna yönelik olarak tedbirleri önermiş mühendisler. Bizim hastaneyi kullanmamızı engelleyici hiçbir durum yok. Olsaydı raporda söylenirdi. Hastaneyi kullanamazsınız diye bir durum yok. Bu yolda bir gencimiz hayatını kaybetti, kimse bu riski almaz. Biz vatandaşları riskli bir binaya sokmayız. 60 milyon liralık yatırım boşa mı gidecek diyorlar, onun hesabı başka şekilde sorulur. Bu ilin valisi olarak ben bu riski göze alamam. Bizim hukuki, idari ve teknik sorumluluğumuz var. Biz kamu yöneticileri hukuki ve teknik ve idari sorumluluk altında olan insanlarız. Bütün il müdürlerimi ikaz ediyorum, herkes sorumluluklarının farkında olsun. Gelen her talebi yerine getirmek zorunda değiller. Her türlü istişareye açığız ama biz hukuka hesap veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Sağlık Müdürü Dr.Engin Pehlivan, AFAD Müdürü Mesut Bayrak ve diğer yetkililer katıldı.

Recep Ergin