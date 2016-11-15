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Gümüşhaneli asker Van’da nöbet yerinde ölü bulundu

Van’ın Başkale ilçesinde vatani görevini yapan ve tezkeresine 2 ay kalan Gümüşhaneli asker Selim Ünlü (20) nöbet yerinde ölü bulundu.

Gümüşhaneli asker Vanda nöbet yerinde ölü bulundu

15 Kasım 2016 15:41

Edinilen bilgiye göre, Başkale ilçesinde askerlik görevini yapan Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Er Selim Ünlü, bugün sabah saatlerinde nöbet kulübesinde kafasından vurulmuş olarak bulundu.
İntihar ettiği değerlendiren ve olay yerinde hayatını kaybeden Ünlü’nün cenazesi yapılan otopsinin ardından akşam saatlerinde memleketine gönderilecek.

Kürtün Belediyesi'nde şoför olarak görev yapan Nevzat Ünlü’nün tek oğlu olduğu öğrenilen Ünlü için yarın öğle namazının ardından Kürtün ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlenecek ve aynı yerde toprağa verilecek.
Olayın ardından vefat haberi Kürtün ilçesine bağlı Aşağı Uluköy mahallesinde yaşayan ailesine verilirken, mahalle Türk bayrağıyla donatıldı. 

Recep Ergin
 

Etiketler: asker, nöbet


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