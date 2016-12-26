Araçla Torul ilçesine bağlı Kocadal köyü Altıntaşlar mevkiine kadar ulaşan kulüp üyesi 10 sporcu, buradan başladıkları zorlu yürüyüşü Karanlıkdere mevkiinde yaklaşık 4 kilometre boyunca sürdürdü.

Kar kalınlığının yer yer 90 santimetreye ulaştığı ormanlık alanda yürümekte oldukça zorlanan sporcular sık sık molalar vererek dinlendi. Zorlu yürüyüşü 4 kilometre boyunca Kalis Yaylası istikametinde sürdüren sporcular daha sonra geldikleri yolu tekrar geri döndü.

Kulüp üyesi Selami Karaaslan’ın organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlik Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Mustafa Akbulut, GÜDAK olarak Sarıkamış’ta şehit düşen dedelerinin anısına yürüyüş düzenlediklerini belirterek, “Dedelerimiz Sarıkamış’ta ayakkabısız ve elbisesiz yürüdüler ama bizim imkanlarımız iyiydi, üşümedik. Ama onları hatırladık ve andık. Onlara rahmet diledik. Umarız dedelerimize uygun birer nesil ve torun oluruz” dedi.

Kulüp sporcularından Gümüşhane PTT Başmüdürü Şinasi Duman ise Gümüşhane dağcıları olarak Sarıkamış Şehitleri anısına Kalis, Karanlıkdere bölgesine yürüyüş düzenlediklerini dile getirerek, “Yer yer 90 santimetreye ulaşan karda ecdadımızın çektiği çileyi biraz da hatırlamak açısından güzel bir gün ve yürüyüş oldu” diye konuştu.

İlk kez GÜDAK’la birlikte yürüyüşe katılan İsmail Aşkınoğlu da sporcularla birlikte Sarıkamış şehitleri için yürümeye çalıştıklarını kaydederek, “Onların o zaman neler çektiğini şu zorluklarda hayal bile edemiyoruz. Allah onlardan binlerce kez razı, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün sonunda sporcular bir Alabalık Çiftliği'nde alabalık yerken, yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen sporcular ayrıca bir tabakta topladıkları kar üzerine pekmez dökerek yürüyüşte kaybettikleri enerjilerini de geri kazandı.

Recep Ergin

GÜMÜŞHANE