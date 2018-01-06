Gümüşhane’nin tek kadın oda başkanı yeniden seçildi

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve iki adayın yarıştığı kongrede salonun dizaynı dikkat çekerken, kayıtlı 256 üyeden 219’u seçime katıldı.

Seçim sonucunda mevcut başkan Leyla Bostancı 128 oy alarak ikinci kez başkan seçilirken, diğer aday Müslüm Bayraktar ise 91 oy aldı.

İkinci kez oda başkanlığına seçilen Gümüşhane’nin tek kadın oda başkanı Leyla Bostancı, kongrenin ardından yaptığı açıklamada çok güzel, olaysız ve başarılı bir seçim yaptıklarını söyledi.

Yeni dönemde önceki dönemde yaptıkları işlerin daha fazlasını yapacaklarını kaydeden Bostancı, katılım sağlayan herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Hedefim Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Odalar Birliği Başkanı olmak”

Bostancı, önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı seçimlerinde de şimdiden aday olduğunu duyurarak, hedefinin bu seçimi de kazanarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Bostancı’nın yeni yönetiminde Merdin Pehlivan, Abdul Kadir Kiraz, Hasan Çiçek, Fazıl Ceylan, Saadet Bulut Akyüz, Huriyet Çetin, denetim kurulunda ise Hacı Şerif Ceylan, Songül Karahanoğlu ve Meral Aydurmuş yer aldı.

Recep Ergin

