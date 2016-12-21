Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Mehmet Menderes ceza sahasına girdiği anda şutunu çekti. Kalecinin çeldiği topla buluşan Cem Sultan’ın vuruşunda ise meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

27. dakikada Mehmet Menderes’in sol kanattan arka direğe ortasını iyi takip eden Cem Sultan’ın kafa vuruşu yakın mesafeden auta gitti.

45. dakikada Mehmet Menderes’in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Kaya topu zorlukla çeldi.

46. dakikada Cem Sultan sağ kanatta rakiplerinden sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cem Sultan'ın vuruşunda kaleci Kaya topu ayaklarıyla kornere çeldi.

52. dakikada sol kanattan gelişen atakta Mehmet Menderes'in pasında topla buluşan Onur, hiç bekletmeden ceza sahasındaki Cem Sultan'a ara pası attı. Cem Sultan topa iyi vuramayınca ev sahibi ekip mutlak bir golden oldu.

56. dakikada Mehmet Menderes'in uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Ali Özgün, kaleciyi geçtiği pozisyonda topu üstten auta attı.

72. dakikada Atiker Konyaspor’un uzun kullandığı taç atışında Jonnson’un kafayla aşırdığı top defansta kafalardan sekerek Taner’in önüne düştü. Taner ters bir vuruşla topu ağlarına gönderdi. 0-1

90. dakikada orta alandan Cem Sultan’ın uzun pasıyla bir anda defansın arkasına sarkan Hüseyin Ali rakibi tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Mehmet Menderes meşin yuvarlağı ağlara göndererek karşılaşmada eşitliği sağladı. 1-1

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Özgür Ertem xx, Ata Yıldırım xx

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Mehmet Abdullah xx, Salih Zafer xx, Cem Sultan xx, Cumhur xx, Ali Özgün xx, Onur xx, Serhat xx (Hüseyin Ali dk. 77 xx), Taner xx, Mehmet Cansın xx, Mehmet Menderes xx

Yedekler: Hasan, Ali Sakal, Rahmi, Muhammed, Muammer, Rıdvan

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

Atiker Konyaspor: Kaya xx, Volkan xx, Ali Turan xx, Ali Çamdalı xx, Marc Mbamba xx, Can Demir xx, Vedat xx (Barry Douglas dk.90 ?), Mehmet xx, Halil İbrahim xx (Bajic dk. 76 xx), Ioan Hora xx (Jens Jonnson dk. 65 xx), Skubic xx

Yedekler: Abdulaziz, Rangelov, Milosevic, Emre

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Mehmet Menderes (dk. 90 pen.) (Gümüşhanespor), Taner (dk. 72 k.k.) (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Abdullah (Gümüşhanespor), Skubic (Atiker Konyaspor)

Recep Ergin