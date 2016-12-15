Gümüşhanespor, Ziraat Türkiye Kupası H grubundaki ikinci maçında sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor’u 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Maçtan dakikalar

22. dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Taşkın’ın pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Muhammed’in sert vuruşunda top üstten auta gitti.

28. dakikada yine ev sahibi ekipten Muhammed, organize gelişen atakta ceza sahası çizgisinde önünde bulduğu topa sert ancak isabetsiz vurunca top yandan auta gitti.

82. dakikada Onur’un arka direğe yaptığı ortayı iyi takip eden Hüseyin Ali'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Ergin Gözütok xx

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Mehmet Abdullah xx, Ali Sakal xx (Onur dk. 71 xx), Taşkın xx, Cem Sultan xx (Çağlayan dk. 89 ?), Ali Özgün xx (Hüseyin Ali dk. 80 xx), Taner xx, Rahmi xx, Muhammed xx, Mehmet Menderes xx, Muammer xx

Yedekler: Hasan, Cumhur, Mehmet Cansın, Rıdvan

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

KKızılcabölükspor: Abdullah xx, Semih xx, Tayfun xx, Özer xx, Muhittin xx, Alperen xx (Mustafa dk. 46 xx), Taygun xx, Emir Can xx, Kerim xx, Ramazan xx, Fatih xx

Yedekler: Serkan, Burak, Reha, Cihat, Emre, Melih

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Gol: Hüseyin Ali (dk. 82) (Gümüşhanespor)

Recep Ergin