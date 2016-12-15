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Gümüşhanespor liderliğe yükseldi

Gümüşhanespor, Ziraat Türkiye Kupası H grubundaki ikinci maçında sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor’u 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Gümüşhanespor liderliğe yükseldi

15 Aralık 2016 14:44

Gümüşhanespor, Ziraat Türkiye Kupası H grubundaki ikinci maçında sahasında karşılaştığı Kızılcabölükspor’u 1-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Maçtan dakikalar
22. dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Taşkın’ın pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Muhammed’in sert vuruşunda top üstten auta gitti.
28. dakikada yine ev sahibi ekipten Muhammed, organize gelişen atakta ceza sahası çizgisinde önünde bulduğu topa sert ancak isabetsiz vurunca top yandan auta gitti.
82. dakikada Onur’un arka direğe yaptığı ortayı iyi takip eden Hüseyin Ali'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Ergin Gözütok xx
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Mehmet Abdullah xx, Ali Sakal xx (Onur dk. 71 xx), Taşkın xx, Cem Sultan xx (Çağlayan dk. 89 ?), Ali Özgün xx (Hüseyin Ali dk. 80 xx), Taner xx, Rahmi xx, Muhammed xx, Mehmet Menderes xx, Muammer xx
Yedekler: Hasan, Cumhur, Mehmet Cansın, Rıdvan
Teknik Direktör: Tarık Daşgün
KKızılcabölükspor: Abdullah xx, Semih xx, Tayfun xx, Özer xx, Muhittin xx, Alperen xx (Mustafa dk. 46 xx), Taygun xx, Emir Can xx, Kerim xx, Ramazan xx, Fatih xx
Yedekler: Serkan, Burak, Reha, Cihat, Emre, Melih
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Gol: Hüseyin Ali (dk. 82) (Gümüşhanespor)  

Recep Ergin

Etiketler: Gümüşhanespor, Kızılcabölükspor, Ziraat Türkiye Kupası


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