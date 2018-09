Gümüşhanespor Samsunspor Şifresiz Canlı İzle |Gümüşhane Samsun kaç kaç?

Gümüşhanespor Samsunspor şifresiz Canlı İzleme linki ve Gümüşhane Samsun maçı kaç kaç gibi aradığınız detaylar burada yer alıyor.

KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'da Teknik Direktör Ziya Doğan, hafta sonu sahalarında oynayacakları Samsunspor karşısına üç puan hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde Kulüp Basın Sözcüsü Hayati Yalçın’la birlikte haftalık olağan basın toplantısı düzenleyen Doğan, ilk olarak ligin ilk müsabakasında geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda karşılaştıkları ve 0-0 biten Bayrampaşaspor maçını değerlendirdi.

“Biz herkesle yarışırız ama adalet istiyoruz”

Maçta ilk yarı pozisyon anlamında önde olmalarına karşın yüksek rakımdan nemli havaya gidip 33 derecede oynamanın kolay olmadığına dikkat çeken Doğan, “Takımımın oyunundan memnunum. Gol yerlerindeki beceride eksikliğimiz var. Üzülerek söylüyorum ilk haftadan hakemle ilgili konuşmak istemiyorum ama kalenin içinden çıkan hatta elle çıkan topu saymadı. Dakika bir, gol bir. Biz herkesle yarışırız ama adalet istiyoruz” dedi.

Camia olarak bazı şeylere karşı önlem alınması gerektiğini ifade eden Doğan, “Biz insanlık hatası diyoruz ama gözümüzün önünde, rakip takımın oyuncusu benim oyuncuma elle çıkardığını ifade ediyor. Ama hakem görmemiş. Biz çok centilmen davranalım ama güçlü bir camia olduğumuzu hissedelim, rehavete kapılmayalım, herkese şirin gözükmek zorunda değiliz. Evet centilmenlik Gümüşhanelinin ruhunda olmalı ama bunu gevşetmek için, atmosferi düşürmek için kullanmamalıyız” şeklinde konuştu.

Disiplinli, çok iyi çalışan, sorumluluk sahibi oyuncularla yeni bir kadro kurduklarını ifade eden Doğan, hafta sonu kendi seyircilerinin karşısında ligin ilk müsabakasına ev sahipliği yapacaklarını belirterek, “Bizim en önemli gücümüz taraftarımız. Bu taraftar burada takımını sonuna kadar desteklemeli. Yeni kurulmuş, 5 maç üst üste oynamamış oyunculardan kurulu bir takımız. Zor bir maç ama benim takımım da takım ruhunu iyi uygulayan, uygulamaya aday bir takım” ifadelerini kullandı.

Takımda Faruk hariç sakat sporcu olmadığını ve hiçbir mazerete sığınmaksızın mücadele edeceklerini vurgulayan Doğan, “İnşallah seyircimiz önünde 3 puanla başlamak istiyoruz. İnşallah bunu da eksiklerimize ve idman eksiği olanlara rağmen başaracağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İrfan Başaran: “Gümüşhane’den güzel bir sonuçla döneceğiz”

Samsunspor’un orta saha oyuncusu İrfan Başaran, Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Gümüşhanespor maçından güzel bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

Gümüşhanespor maçı öncesi açıklamalarda bulunan İrfan Başaran, “Gümüşhanespor maçı zor bir maç olacak. Onlar yaklaşık 3-5 senedir yukarıları oynuyorlar. İyi bir kadroları ve tanıdığımız oyuncular da var. Biz her maça Samsunspor olarak kazanmaya gidiyoruz. Amacımız bu. O yüzden her rakibe saygı duyuyoruz. Gümüşhanespor da saygıyı hak eden bir kulüp. Play-Off oynadı. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Biz iyi mücadele ettiğimiz sürece her takımı yenebilecek güçteyiz. Ama ayaklarımızı daha sağlam basmalı ve Amed Sportif Faaliyetler maçını bir kenara bırakmak zorundayız. Gümüşhanespor maçında da inşallah güzel bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Hedefimizi büyüklerimiz daha iyi koyar. Biz onların söylediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz ama sezon başı şampiyonluk parolasıyla çıktık. Biz Gümüşhane’ye gideceğiz ve tüm mücadelemizi göstereceğiz” dedi.

Yeni transferler ile takım olma yolunda büyük aşamalar kaydedildiğini belirten Başaran, “17 yeni oyuncu kolay bir şey değil. Herkesin farklı bir karakteri ve oyun bilgisi var. Bu bir süreç, biz de bu süreci yaklaşık 2 aya yakın atlatmaya çalışıyoruz. Takım olma yolunda çok büyük aşamalar kaydettik. Geçen seneden kalan arkadaşlarımız azınlıktalar. Bizleri çok iyi karşıladılar. O anlamda çok fazla sıkıntı yaşamadık. Onlar bizi buradaki güzellikleri ve zorlukları anlattılar. O yüzden şu anda iyi yolda gidiyoruz. Tabii şu anda yeni takım olmanın zorlukları var. Biz de ilk maçı galip gelerek bir nebze olsun bunu daha da kolaylaştırdığımızı düşünüyorum. Şimdilik her şey güzel. Gümüşhanespor maçına tamamen odaklandık. Onu da kazandık mı önümüze daha rahat bakacağız” şeklinde konuştu.

Samsunspor taraftarlarının kendilerini 90 dakika boyunca desteklemelerini isteyen İrfan Başaran şunları söyledi:

“Taraftarımız üstüne düşen görevi yapıyorlar. Geçen seneki küme düşme sıkıntısını büyük üzüntü olarak yaşadılar. Geçen seneden kalan arkadaşlarımız ve bizler bunun bilincindeyiz. Samsunspor’un önümüzdeki sene kesinlikle TFF 1. Lig’de olması için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğimize inansınlar. Biz Amed Sportif Faaliyetler maçı ile bunu gösterdiğimize inanıyorum. Bundan sonra da gücümüzün yettiğince göstereceğiz. Taraftarlarımız bizi sonuç ne olursa olsun, maçın birinci dakikasından son dakikasına kadar desteklemelerini istiyoruz. Allah’ın izni ile onları utandırmayacağız. İşler kötü gittiği zaman maçın içerisinde belki etkilenecek arkadaşlarımız olabilir. O zaman büyük Samsunspor taraftarlarından bizi desteklemelerini istiyoruz. Çünkü biz bu forma için mücadele veriyoruz. Burada ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzağız. Burada başarılı olabilmek için bu şehri sahipleniyoruz. Taraftarlarımız maç bitene kadar bizi desteklemelerini bekliyoruz.”

Samsunspor, Cumartesi günü 15.30'da karşılaşacağı Gümüşhanespor deplasmanı için yola çıktı. Gümüşhane deplasmanına giden takım kadrosunda 20 oyuncu yer aldı. Teknik Direktör Taner Taşkın, kadroya 20 oyuncu dahil etti. Sakatlıkları bulunan Bahattin Köse ve Erkam Reşmen’in yer almadığı kadroda şu isimler bulunuyor:

Furkan Köse, Ahmet Altın, Ercan Yazıcı, Şahin Şafakoğlu, Nuri Terliksiz, İshak Doğan, Canberk Dilaver, Erhan Kartal, Okan Dernek, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya, Savaş Yılmaz, İlyas Kubilay Yavuz, İrfan Başaran, Metincan Cici, Samet Asatekin, Enes İslam İlkin, Ramazan Çevik, Erhan Şentürk ve Muhammet Beşir.