Gümüşhanespor, Silivrispor maçının hazırlıklarını tamamladı

“İnşallah iyi bir sonuç alarak Gümüşhane'ye döneriz”

Silivrispor müsabakası için son hazırlıklarının tamamlandığını dile getiren Teknik Direktör Güvenç Kurtar, “Artık önümüzde Silivrispor maçı var. Silivrispor'un ligdeki konumu hiç kimseyi aldatmasın. Son haftalarda çıkış yapan ve iyi futbol oynayan bir takım var. Biz sahaya 3 puan için çıkacağız. Maç sonuna kadar tam konsantre olup, disiplinli bir şekilde olacağız. İnşallah iyi bir sonuç alarak Gümüşhane'ye döneriz” diye konuştu.

“Kelkit Hürriyetspor'la hazırlık maçı oynadık”

Kelkit ilçesinde BAL liginin temsilcisi Kelkit Hürriyespor’la hazırlık oynadıklarını anımsatan Kurtar, “90 dakika oynayan oyuncuları dışında kalan oyuncularımız maç temposunu kaybetmemesi ve oynamayan oyuncuların son durumunu görmek için Kelkit Hürriyetspor'la hazırlık maçı oynadık. Çok güzel de bir maç oldu. Her iki takımda istekliydi. Seyir zevki olan, dostça geçen iyi bir maçtı. Bu maç ile oyuncularımızın son durumunu gördük. Kelkit'te bizleri çok iyi ağırladılar. Dostça geçen maçımızı Kulüp Başkanımız Kaya Büyükbayraktar, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün Kelkit Hürriyetspor Kulüp Başkanı Yaşar Nas, Kelkit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cem İlkay Mansuroğlu, Kulüp yöneticimiz Fazıl Ceylan'da izledi. Bu kadar ilgi olması bizi ayrıca mutlu etti. İl ve ilçe takımlarının bu tarz maçları şehir tek nefes olmasında büyük etken olacaktır" şeklinde konuştu.

Birçok taraftarların deplasmanda olacağı bilgisini edindiğini belirten Teknik Direktör Kurtar, maç sonundaki skorun onları mutlu etmesini temenni ederek sözlerine son verdi.

Recep Ergin

