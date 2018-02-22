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Gümüşhanespor’da flaş istifa

TFF 2.lig, Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren ve averaj farkıyla lider durumda olan Gümüşhanespor’un üç sezondur kulüp başkanlığı görevini yürüten Kaya Büyükbayraktar, ‘kan değişimine ihtiyaç var’ gerekçesiyle istifa etti.

Gümüşhanesporda flaş istifa

22 Şubat 2018 23:56

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2015-2016 sezonunda Gümüşhanespor yönetim kurulu başkanlığı görevine başladığını hatırlatan Büyükbayraktar, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üzerinde hassasiyet ile durduğumuz temel felsefemiz şehrinizin adına yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek olmuştur. Sporda skordan ve sonuçtan önce dostluk ve kardeşliğin tesisi için centilmenliği hep önde tutan bir yönetim anlayışıyla hizmet etme gayretinde olduk. İlk sezonda başlayan şampiyonluk hedefimizin geride kalan iki yıl üst üste kapısına kadar yaklaşmış bir yönetim kurulu olarak, bu sezon başında yine hedefleri olan ve bu doğrultuda ilerleyen başarılı bir takım kurmayı öncelik olarak belirlemiştik” dedi.

Bu sezonun ilk haftalarında yakaladıkları liderlik pozisyonunu geçtiğimiz haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen halen ellerinde bulundurduklarını dile getiren Büyükbayraktar, “Buna rağmen son dönemde sporun içinde var olduğunu bildiğimiz beklenmedik puan kayıpları sonrasında şehir kamuoyundan aldığımız mesajları değerlendirmek ve bir karar vermek durumunda olduğumuzu düşündük. Son iki hafta üst üste yönetim kurulu olarak yaptığımız değerlendirme toplantıları sonrasında, şehrin kanaat önderleri ile kulübümüzde emeği olan değerli yönetici arkadaşlarımızın da görüşlerini alarak bu kararı vermiş bulunuyorum” diye konuştu.

Gümüşhanespor marka değerine ilk kurulduğu günden bu yana yaptığı katkıların düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan Büyükbayraktar, “Bunca emek ve alın teri ile yoğrulup bu günlere ulaşan kulübümüzün kurumsal kimliğini korumak adına, yönetim kurulu başkanlığı görevimi bırakmanın bu aşamada en doğru tavır olacağı ortak kararına binaen görevimden, vicdan rahatlığı ve büyük bir gururla ayrılmaktayım. Diliyorum bizden sonra bu görevi devralacak arkadaşımıza, bunca yaklaştığımız şampiyonluk hedefini yakalayıp, şehre armağan etme fırsatı nasip olsun” şeklinde konuştu.

Büyükbayraktar sözlerin şu şekilde tamamladı: “Gelinen aşamada bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğuna inanarak aldığımız kararın, kulübümüze, şehrimize ve tüm spor camiasına hayırlara vesile olmasını diliyor, geride kalıp bu bayrağı devralacak arkadaşlarımıza şimdiden, başarı ve bol şans diliyorum.”

Recep Ergin
 

 

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